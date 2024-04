Tallen el pas sota la via del carrer de Pedret de Girona per un despreniment

L’Ajuntament de Girona ha tancat durant aquesta tarda la circulació de vehicles pel pas de sota el viaducte del tren del carrer Pedret per un despreniment. Tant els tècnics municipals com els d’Adif que s'han desplaçat fins a la zona tenien la teoria que s’havia produït a causa de la pluja, tot i que no es va lamentar cap accident. Tot i així, els vehicles procedents de Montjuïc van haver de circular cap al carrer Sant Pau i la línia L1 del bus urbà va haver de modificar el recorregut. Fonts municipals han explicat que ja a la tarda els vianants podien passar per la zona i s’espera que a la nit Adif doni el vistiplau perquè els vehicles tornein a circular pel carrer tallat, ja que semblava una «cosa superficial».