Llagostera ha demanat poder oferir un cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència. Dijous passat hi va haver una trobada entre representants de l’institut, l’Ajuntament i el Departament d’Educació. L’objectiu era presentar i defensar el projecte que l’equip directiu de l’Institut ha fet arribar al Departament per demanar que el curs vinent es faci aquest cicle formatiu. Es considera que a Llagostera i poblacions properes hi ha mancança de personal format en aquest àmbit.