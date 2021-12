La policia municipal de Girona va posar 121 multes a persones que llençaven malament les deixalles als contenidors durant el mes de novembre. N’hi ha per deixar els residus fora del contenidor, per endur-se brossa dipositada de l’interior dels recipients, per orinar a la via pública, per abandonar objectes voluminosos a l’exterior dels contenidors i per embrutir via pública. Són unes quatre denúncies al dia.

L’Ajuntament va anunciar a mitjan mes d’octubre que destinaria setze policies i tres agents ambientals a controlar les illes de contenidors. Iniciava, d’aquesta manera, una campanya doble, informativa i policial, per sancionar aquelles actituds incíviques de qui llencés les bosses fora dels contenidors, o deixés voluminosos als seus entorns de forma incontrolada.

Control les 24 hores

Aquests agents actuen «matí, tarda i nit» entorn dels contenidors de manera discreta, els «set dies de la setmana», van vestits de paisà, i sancionen aquelles persones que no deixen els residus correctament.

Hi ha plafons informatius distribuïts en diversos punts de la ciutat on s’expliquin les possibles multes per no deixar els residus al seu lloc.

Els agents destinats a controlar les illes de contenidors han posat quasi la meitat del total de denúncies per «deixar residus fora del contenidor» amb 52 sancions. «Embrutir la via pública» s’ha multat en 33 ocasions. Són casos on, per exemple, s’obren les bosses i s’escampen els objectes per terra. A més a més, s’han sancionat 15 persones per orinar via pública, probablement aprofitant que els contenidors permeten amagar-se o tenir intimitat. També hi ha deu denúncies per «endur-se residus dipositats a l’interior» i unes altres vuit per «deixar voluminosos a l’exterior dels contenidors». Només es pot fer d’acord amb l’Ajuntament després de trucar a un servei de recollida que es mobilitza expressament. Finalment, hi ha tres sancions corresponen a altres tipologies.

Una primera campanya

Aquesta campanya sancionadora s’engega després que l’Ajuntament iniciés, l’any passat, una primera acció similar a Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla, tot i que aleshores eren només dos agents. En quatre mesos es van posar 107 multes. Eren els punts que es consideraven més conflictius i la idea era anar-se expandint per la ciutat començant per Sant Narcís i Sant Pau, en punts concrets on es tenia coneixement que hi havia incivisme.

Poc després va començar el desplegament de contenidors intel·ligents a part del centre i l’Eixample de la ciutat, un fet que va provocar que alguns ciutadans tornessin a deixar bosses d’escombraries a l’exterior perquè quan es desplaçava anava als contenidors no estaven actius, no funcionaven o no tenien la targeta per poder obrir-los. També es podien veure veïns inclosos a l’àrea de contenidors intel·ligents caminar fins a zones excloses per deixar-hi les bosses sense haver de passar cap targeta de control.per poder obrir els recipients.