L’aprenentatge basat en problemes (ABP) va ser una aposta de la Facultat de Medicina i s’ha convertit en la metodologia d’aprenentatge principal dels estudis d’aquest grau. Probablement, aquesta és l’explicació dels bons resultats i de la demanda creixent d’estudiants que volen matricular-se a la Universitat de Girona per cursar aquesta carrera emergent. De fet, la gironina Neus Fanals, que partia amb un 13,981 de nota de tall ho tenia clar el juliol passat, a l’hora d’escollir què i a on estudiar. «Des de petita sempre he volgut fer Medicina i, després d’anar a diferents portes obertes, el mètode de la UdG d’aprenentatge per resolució de problemes em va enamorar», va explicar en una entrevista a aquest diari. Les dades corroboren que, any rere any, va creixent la demanda per estudiar a Girona. El curs 2019-2020, abans de la pandèmia, un total de 184 estudiants van demanar Medicina a la UdG en primera opció. El curs següent, la demanda es va disparar un 35% amb un total de 259 sol·licituds. Aquest repunt no va ser un fet excepcional sinó que l’any següent, l’actual, també va créixer la demanda tot i que en menor mesura: un 17% amb 304 estudiants. D’aquesta manera, des de l’inici de la pandèmia les peticions han crescut un 62%.

El degà de la Facultat de Medicina, Joan San, descarta, però, que la covid-19 hagi despertat l’interès dels joves per estudiar Medicina. «Actualment, no hi ha dades que confirmin aquesta hipòtesi així que no atribuiria la pandèmia com a motiu d’aquest interès creixent per estudiar Medicina», explica el degà. San considera que els bons resultats de la metodologia d’ABP és la clau de l’èxit. «Es tracta d’un model pioner a l’Estat, ja que estimula que l’estudiant construeixi activament el coneixement a partir de l’anàlisi crítica i discussió en grups petits de situacions o casos clínics». Aquesta metodologia s’ha anat consolidant en el currículum de l’estudi, alhora que s’han anat implementant innovacions i s’han incorporat tecnologies de la informació i la comunicació en l’avaluació. En una enquesta duta a terme el 2017 entre els estudiants de Medicina a tot Catalunya, la satisfacció dels alumnes de la Universitat de Girona era la més alta amb una nota mitjana de 8,8. Per darrere hi havia la Universitat Rovira i Virgili i la Internacional de Catalunya amb un 7,8 totes dues. L’indicador amb més bona puntuació corresponia als resultats. I és que, en un balanç fet el 2019, es concloïa que el 98% dels estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG) que es presenten al MIR superen la nota de tall a la primera convocatòria. A més, en la segona convocatòria de les proves per poder exercir de metge, tots els alumnes de la UdG obtenen una plaça per començar la residència.

Poc creixement de matriculats

D’altra banda, crida l’atenció que, mentre la demanda es dispara, el nombre d’estudiants matriculats de primer any ha crescut molt poc en aquests dos anys. S’ha passat de 97 a 105 estudiants amb un creixement del 8,25%. L’any passat, fins i tot hi va haver menys estudiants matriculats, amb una davallada de 97 a 84 joves (-13%) respecte al curs anterior. L’explicació és clara: no hi ha places per a tothom. San concreta que la facultat té capacitat per matricular una vuitantena d’estudiants i que la dada es pot sobrepassar en un 10% com a màxim. «Ara bé, només la direcció d’universitats té la competència d’assignar-nos més estudiants i enguany, contra tota previsió, hem rebut més estudiants i hem superat el màxim que podem assolir». És per aquest motiu que Joan San reclama més «recursos» per poder disposar de més espais i docents per tal d’oferir un ensenyament de qualitat.

Acreditació internacional

San recorda que aquesta alta demanda s’ha produït quan Medicina encara no havia obtingut el segell de qualitat internacional de la Federació Mundial d’Educació Mèdica. És per això que vaticina que, en els propers cursos, encara hi haurà més estudiants que escolliran estudiar a Girona en primera opció. Es tracta de la primera universitat pública espanyola que obté aquest reconeixement i implica que els futurs graduats, a partir del 2024, podran acreditar el títol als Estats Units. Aquesta federació es tracta d’una associació mundial creada l’any 1972 que desenvolupa estàndards per a l’educació mèdica i promou l’acreditació de les escoles de medicina de tot el món. AQU Catalunya és la primera agència espanyola i la cinquena europea que aconsegueix aquesta acreditació i, per tant, a partir d’ara totes les Facultats de Medicina que acrediti sota aquests estàndards gaudiran d’aquest reconeixement mundial. L’acreditació institucional representa un sistema més eficient d’avaluació de la qualitat i d’impuls de la millora contínua a les universitats, mitjançant el reforç del paper del centre en la qualitat de les titulacions que s’imparteixen.