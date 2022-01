"En Pere Portabella és una figura de país, una persona que al llarg de la seva trajectòria ha estat en totes les batalles en el moment que havia de ser-hi". Amb aquestes paraules, l'expert en cinema i degà la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, Àngel Quintana, serà ha resumit els motius pels quals el reconegut cineasta i polític nascut a Figueres fa noranta-dos anys serà nomenat com a nou doctor honoris causa de la institució.

El seu paper clau com a productor - especialment amb Viridiana de Luís Buñuel -, com a director amb pel·lícules com Pont de Varsòvia, Vampir-Cuadecuc o El silenci abans de Bach , o com a lluitador antifranquista formant part de l'organització de l'Assemblea de Catalunya i com a polític, va ser senador per Girona per l'Entesa en els primers anys de la democràcia, han estat alguns dels mèrits apuntats per Quintana aquest matí en la presentació d'un honoris causa que arriba acompanyat d'exposicions al Bòlit de Girona, al Museu de l'Empordà de Figueres i de la projecció de la seva pel·lícula Umbracle al Cinema Truffaut (la mateixa tarda de l'11 de febrer).

"No soc ningú sense vosaltres, i això ens passa a tots", ha començat Pere Portabella la seva intervenció per argumentar que "és important pensar sempre que el que estàs fent ha de comportar una actitud moral i ètica, i al mateix temps oberta i imaginativa, per intentar assumir els espais que més poden beneficiar la vida als ciutadans que són aquesta bombolla que se n'ha dit cultura". Una cultura, que a parer de Portabella, "desgraciadament sempre ha estat maltractada".

"Ningú té la solució, però tots tenim la capacitat de crear les circumstàncies perquè s'estableixi un tomb radical perquè aquesta bombolla de la cultura, tant del cinema com de la política, ens permeti tirar endavant una situació directament insostenible i insuportable de la qual nosaltres, l'espècie humana, en són directament responsables", ha explicat Portabella en una roda de premsa al costat del rector de la UdG, Quim Salvi, els regidors de Girona i Figueres, Quím Ayats i Ester Marcos respectivament, la directora del Bòlit, Ingrid Guardiola, i el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech.