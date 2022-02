La policia municipal de Girona va fer la nit de dijous un ampli desplegament pel Barri Vell, amb la unitat canina inclosa, per identificar les persones que hi havia en determinats carrers i comprovar si portaven drogues o algun objecte il·legal. Fonts municipals han indicat que l’operatiu es va fer arran de les queixes veïnals que hi ha al sector. En els darrers mesos hi ha hagut episodis d’incivisme, vandalisme i, fins i tot, baralles violentes.