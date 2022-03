El segons comboi de Bombers per Ucraïna ha sortit avui de Girona cap a Polònia. Set furgonetes, on viatgen quatre bombers gironins, van carregades de material humanitari que té com a destí final la frontera amb Ucraïna.

En aquesta ocasió és destacable que també transporten equipament personal per als bombers d’Ucraïna, elsde Kíiv i Zhytomyr, bàsicament, els porten cascos, espatlleres, jaquetons, sobrepantalons i botes. La col·lecta s’ha fet en cooperació amb Acció Solidària i Logística (ASL). En aquest paquet també hi ha la donació feta pels bombers del Parc Químic de Tarragona.

Aquest matí han carregat els vehicles de material d'ajut humanitari i a més de l'equipament pels Bombers hi ha per exemple material d'higiene de primera necessitat, material operatiu, i menjar, joguines i llaminadures pels trajectes d'anada i tornada. Sobretot pensant amb les criatures. També hi ha material sanitari divers recaptat per voluntaris de Banyoles que col·laboren amb aquesta iniciativa. També ho han fet el Grup Actel Fruitera de Corbins, que ha donat una càrrega de caixes de pera, la pastissera Ballarà de Puig-reig, amb un carregament de pastissos, La Nevateria d’Olot, amb set caixes de coca, brioixos i fuet i l’empresa Haribo que ha subministrat llaminadures. Gráficas Alzamora, de Sant Joan les fonts, ha facilitat caixes per empaquetar el material.

Les caixes amb tot el material s'han anat omplint i posat a les furgonetes del comboi al llarg del matí, amb una primera parada al Parc de Bombers de Mataró i, després, al Parc de Girona just abans de la sortida cap a Polònia.

En total, la segona expedició marxa amb 16 bomberes i bombers, un comboi que es completa amb la presència d’un intèrpret ucraïnès de l’Associació Helping Hand

to Ukraine.

44 refugiats

La caravana de Bombers per Ucraïna disposa 44 places per transportar persones refugiades. El contacte de totes elles el facilitarà l’associació d’ucraïnesos de Girona Inteli Gente, que ja havia col·laborat en l’organització del primer comboi. L’expedició les anirà a buscar a Korczowa, a la frontera de Polònia amb Ucraïna. És previst que hi arribin dimecres al matí.

27.000 euros i activitats

Aquesta segona expedició com la primera es finança amb l'ajut dels ciutadans i per això, les aportacions es canalitzen al compte corrent: ES22 2100 3849 0702 0004 6622 de CaixaBank.

Fins avui ja han recaptat més de 27.000 euros. Per incrementar aquests fons, també han posat a la venda de samarretes, dessuadores, jerseis i tasses amb el logo de Bombers per Ucraïna. Diverses agrupacions de bombers estan fent activitats per estimular la recaptació

El retorn a Catalunya, si no hi ha cap contratemps, començarà el mateix dimecres.

El primer comboi va tornar divendres i va transportar 46 refugiats, la major part es van quedar a Girona.