El grup municipal de Ciutadans a Girona, que torna a estar representat per Míriam Pujola, ha presentat una moció "antitransfuguisme" per "evitar que els regidors siguin deslleials amb les candidatures que representen". Tot plegat en plena batalla amb el regidor Daniel Pampona, expulsat de ciutadans fa uns mesosi els continuats creuaments d'acusacions.

La proposta contempla que "el ple rebutgi aquesta pràctica i no permeti que els trànsfugues puguin disposar dels mateixos beneficis que els grups municipals, això és, assessorament i dedicacions"

“El transfuguisme és una pràctica deslleial cap a la formació política que va dipositar la seva confiança en els candidats i que posteriorment aquests van trair sent deslleials al partit i als votants que hi van confiar”. D’aquesta manera ha justificat la portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, la presentació d’una moció antitransfuguisme per a ser debatuda en el ple de dilluns i que busca evitar que els regidors actuïn amb “completa deslleialtat cap a les formacions polítiques que han emparat la seva candidatura amb l’única finalitat de perseguir interessos en benefici personal malgrat això suposi dinamitar la representació institucional i sigui un frau a la voluntat dels ciutadans”.

La portaveu liberal ha assegurat que aquesta pràctica “s’ha vist a Girona” i per això la moció presentada busca consensuar noves mesures que permetin posar les bases “per acabar amb aquest tipus de comportament antidemocràtic”. De fet, la proposta dels liberals proposa que el ple de l’Ajuntament manifesti el seu rebuig al transfuguisme i que tots aquells càrrecs electes que el practiquin no puguin gaudir dels mateixos beneficis que tenen els grups municipals, “és a dir, comptar amb assessorament i dedicació”.

“L’Ajuntament de Girona ha de deixar clar que ser trànsfuga no pot sortir rentable a ningú, perquè no es poden tenir els mateixos drets que aquells regidors que sí formen part d’un grup municipal doncs si fos així a tots els regidors els sortiria més a compte passar a no adscrits i actuar després com a grup municipal”, ha sostingut Pujola.