La portaveu del grup socialista a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, va demanar ahir al govern que «planifiqui els objectius per al 2022 i que convoqui l’oposició per consensuar un pla estratègic d’inversió». Paneque va recordar que l’ajuntament gironí té «prop de 2 milions d’euros de romanent líquid» que «s’haurien d’utilitzar per resoldre les necessitats ciutadanes, en comptes d’anar portant pedaços, de forma unilateral, ple rere ple».

Sílvia Paneque i Bea Esporrín van detallar que a finals de 2020 van quedar prop d’1,6 milions d’euros de romanent líquid de tresoreria -diners sense gastar- que posteriorment es van destinar, en la seva majoria, a cobrir despeses estructurals l’any 2021. «És a dir, que aquests diners que s’havien d’usar l’any 2020 finalment es van utilitzar en el 21 per tapar forats dels pressupostos prorrogats», va explicar Esporrín. «Per al 2022, hi va haver 3,2 milions d’euros», va afegir la regidora que va destacar que el «PSC voldria grans acords de ciutat per destinar inversions que tinguin un sentit i un full de ruta clar per al futur». El grup socialista veu com un problema que sobrin tants diners a finals d’any a causa de la baixa execució de projectes.