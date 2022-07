Dilluns en el ple municipal l’oposició en bloc va impedir aprovar la solució per al tractament de la fracció orgànica que generem els gironins i les gironines. Davant la finalització del conveni per portar el 100% d’aquests residus a Solius, vam treballar amb l’Agència de Residus de Catalunya i els tècnics de l’Ajuntament una solució que ens permetés gestionar el mentrestant es resol la situació jurídica de l’abocador de Solius, cosa que evidentment no depèn de l’Ajuntament.

Aquesta solució era portar un 40% de la fracció orgànica que generem els gironins a Solius, i un 60% a l’abocador de Pedret i Marzà, que gestiona el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Proposta avalada tècnicament per la Generalitat i l’Ajuntament, i de la qual en vam informar en tres reunions prèvies les darreres setmanes amb els partits de l’oposició. L’última, en comissió informativa el 20 de juny, sense que ningú s’hi oposés.

D’aquí la sorpresa quan a poques hores del ple, Guanyem, PSC, Ciutadans i el regidor no adscrit m’informen que tots plegats s’abstindran en la votació de la proposta, al meu criteri sense arguments de pes per justificar-ho. Per una banda, el PSC es nega a portar més residus a Solius, malgrat que saben que l’abocador de l’Alt Empordà no pot assumir el 100% de la nostra fracció orgànica. Per això hi vam pactar el 60%. No anar a Solius ens obligaria a utilitzar l’abocador de la Garrotxa, fet que representaria un sobrecost de més de 400.000 euros, que s’hauria de repercutir en la taxa d’escombraries que paguen els ciutadans. Per tant, el PSC amb la seva posició obliga a un increment d’impostos als gironins. Perquè? Per després criticar-ho? D’altra banda, i vista la bel·ligerància dels socialistes contra qualsevol ús de Solius, vull deixar constància que les instal·lacions continuen funcionant i que tant la Generalitat com el Consorci estan treballant per millorar-les. De fet, i per posar un exemple, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro amb alcalde del PSC porta els seus residus a Solius, amb una evident contradicció amb el que defensa el partit a Girona. Perquè a Platja d’Aro sí, i a Girona no?

D’altra banda, Guanyem va agrair la informació que els hi he facilitat, desmentint així la justificació de Ciutadans. De fet, la mateixa regidora Laia Pèlach va admetre que si bé no estan d’acord en continuar utilitzant Solius, ara mateix no hi ha alternatives. És més, ella mateixa va explicar com totes les noves infraestructures de tractament de residus que es faran a Campdorà seran un avenç important en la gestió i la sostenibilitat, però que hem de resoldre el mentrestant. Més enllà dels temes estrictament ideològics, i que segurament tot el que fem des del govern mai serà suficient segons els seus criteris, crec que compartim diagnosi i solució. Per això em va sorprendre encara més l’abstenció.

Faig una crida al conjunt del ple a actuar amb responsabilitat, i defugir tàctiques partidistes. Des de dilluns mateix estic treballant en una solució transitòria, confiant que entre tots serem capaços d’arribar a acords. I si depèn del govern, el ciutadà pot tenir el 100% de garanties que en cap cas barrejarem fraccions ni enviarem l’orgànica allà on no toca, i que en cap cas optarem per decisions que afectin la seva butxaca.