La marca japonesa Nintendo, especialitzada en la creació de videojocs i software, ha escollit el Barri Vell de Girona com a escenari d’un dels seus anuncis publicitaris. En el marc del rodatge, que es va fer ahir i es va estendre per diversos carrers del centre històric, es va impedir la circulació de vehicles i es van restringir les zones d’aparcament.

Un dels escenaris principals de la gravació va ser la plaça del Vi, on al llarg del matí es va poder veure com un equip de gravació format per una trentena de persones treballava en la filmació.

La gravació de Nintendo s’ha produït amb prou feines 24 hores després que una coneguda marca automobilística també rodés un espot publicitari al Barri Vell.