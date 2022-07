Uns lladres desmunten i s’emporten la caixa forta d’un pis del centre de Girona

Tenir una caixa forta a casa és en teoria una mesura de seguretat que permet viure més tranquils als inquilins. La gent hi guarda objectes de valor com per exemple joies i també diners i tot pensant que és on els seus béns hi estan ben segurs.

Això és el que segurament pensaven uns veïns de la ciutat de Girona que han vist com aquest cap de setmana els desapareixia la caixa del seu domicili. Uns lladres la van robar a pes després d’aconseguir desencaixar-la i desmuntar-la d’on la tenien col·locada. La van poder extreure, segurament després de passar-hi una estona ben llarga perquè requeria eines i traça, i se la van emportar amb el botí a dins (de moment se’n desconeix el contingut).

El robatori va tenir lloc en un domicili del carrer de Sant Antoni Maria Claret i de moment, no se sap quin dia. El que està clar és que la família que hi viu, va marxar de cap de setmana a la costa i en tornar es van trobar amb la sorpresa. Els lladres havien robat la seva caixa forta.

La policia científica ahir estava pendent encara de passar al domicili, ja que els inquilins no es van adonar del robatori fins al diumenge quan van tornar del cap de setmana. De moment, no ha transcendit què hi havia a dins la caixa ni se l’ha localitzada. Els Mossos d’Esquadra busquen als lladres. La feina de la científica pot ser clau així com càmeres que hi pugui haver a la zona i a l’edifici.

Tercera província

Aquest robatori en domicili és un exemple dels que es cometen a la província. Una zona geogràfica llaminera pels lladres segons un informe Els robatoris en habitatges espanyols assegurats elaborat per les assegurades Unespa. Aquest estudi analitza 225.000 casos indemnitzats per l’assegurança entre l’1 d’agost del 2020 i el 31 de juliol del 2021. Una anàlisi per províncies dels robatoris a les llars mostra com aquest fenomen és particularment intens a tot el litoral mediterrani i la meitat sud del país.

A la província Girona, un robatori comporta el pagament de més de 1.683 euros als afectats per part de l’assegurança

La indemnització mitjana que paguen les asseguradores pels robatoris en vivendes i els desperfectes que causen els lladres puja fins als 1.115 euros. Però aquesta quantia varia molt d’un lloc a un altre del país. A la província Girona de fet, un robatori comporta el pagament de més de 1.683 euros als afectats per part de l’assegurança. Això situa les comarques gironines en la tercera àrea de l’Estat on els lladres obtenen més alts beneficis.

En primer lloc hi ha la província de Barcelona (1.836) i en segon, la d’Alacant (1.725). En canvi a les de Salamanca, Càceres i Zamora no arriba als 500 euros. En els 12 mesos analitzats, els robatoris més cars per municipis d’Espanya es van produir a Cornellà de Llobregat (4.493 euros), Oriola (3.299 euros) i Sant Cugat del Vallès (2.542 euros). La ciutat Girona és el sisè, amb 1.968,84 euros.