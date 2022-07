El gironí Josep Roca, nomenat dilluns Millor sommelier del món la primera vegada que la llista «The World’s 50 Best Restaurants» inclou aquesta categoria, va dir ahir en arribar a Barcelona que és «un premi a totes les persones que hi ha darrere del vi».

Reconeixen Josep Roca amb el premi al millor sommelier del món En declaracions a la premsa, tot just arribar a l’aeroport de Barcelona procedent de Londres i acompanyat pels seus germans Joan i Jordi, Josep Roca va apuntar: «és un premi important per al vi, perquè és un premi dedicat tant a les persones que estan servint, com també elaborant». Una de les tres cares visibles d’El Celler de Can Roca es va mostrar satisfet que l’organització dels premis hagi reconegut per primera vegada la figura del sommelier, i «més a l’epicentre de la gastronomia, que és Londres». Roca també va elogiar el bon paper del restaurants espanyols a la gala.