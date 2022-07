«A partir del dimarts 26 de juliol, inclòs, l’Oficina Municipal d’Habitatge romandrà tancada per problemes tècnics fins a nou avís». Aquest avís, penjat a la web de l’Ajuntament de Girona, confirmava ahir el tancament de l’equipament del carrer del Pou Rodó per uns «problemes tècnics» que no volen dir altra cosa que no funcionar l’aire condicionat i que no saben com, i quan, es podrà arreglar. «S’ha espatllat la refrigeració en plena onada de calor», explicava ahir la regidora d’Habitatge, Annabel Moya, sobre el tancament de l’oficina situada al Barri Vell i el trasllat de l’atenció presencial que es donava en aquest equipament al Servei Municipal d’Ocupació, situat al barri de Sant Narcís. Concretament al carrer de Narcís Xifra i Masmitjà 43, al costat de Torre Marcona.

«Com que no es podia garantir que els treballadors puguin treballar en bones condicions, temporalment l’oficina física és tancada», argumenta Moya que, però, deixa clar amb el trasllat a les oficines d’ocupació «el servei continua en funcionament al cent per cent i els treballadors segueixen treballant en òptimes condicions laborals». La mateixa Moya reconeixia ahir que no s’han marcat cap termini per recuperar la normalitat a les oficines del carrer Pou Rodó. «No podem posar terminis, un tècnic s’ho ha de mirar aquesta setmana», diu Moya sobre un equipament, l’Oficina Municipal d’Habitatge, que a banda de la seva feina habitual en les últimes setmanes s’ha encarregat de la tramitació de les més de mil sol·licituds per obtenir el bo jove de lloguer.

Els problemes per la falta de capacitat dels equips de refrigeració en plena onada de calor en equipaments de la ciutat no han estat exclusius de l’Oficina Municipal d’Habitatge. Per exemple, des de l’Escola Oficial d’Idiomes s’ha decidit suspendre les classes previstes per aquesta setmana de diferents cursos intensius d’anglès, francès, espanyol i italià. Des de la direcció de l’EOI es va enviar una carta a tots els alumnes assegurant que la decisió es prenia «per causes alienes a la nostra voluntat, i per motius de salut pública i previsió davant les temperatures extremes». A diferència del que passa amb l’Oficina Municipal d’Habitatge, l’Escola Oficial d’Idiomes no és un equipament que depengui de l’Ajuntament de Girona, sinó del Departament d’Educació de la Generalitat. Segons diferents alumnes afectats, alguns dels aparells de refrigeració de l’escola ja estaven espatllats abans de començar els cursos intensius d’estiu i, durant les setmanes de juliol que s’han estat fent, «en algunes aules sí que hi havia aire, però, en canvi, en unes altres no».

En un altre equipament municipal, el del Mercat Lleó, també hi hauria hagut aquests dies problemes per la manca de resposta aparells de refrigeració davant les elevades temperatures segons va denunciar el portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, a través de les xarxes socials. «El Mercat del Lleó fa dies que viu en una situació precària, no hi ha els mínims de refrigeració necessària, hem insistit al govern però les solucions no acaben d’arribar», escrivia Salellas en un tuit.