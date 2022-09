Quart aprova el polèmic estudi sobre el riu Celrè que irrita els terrissers

El ple municipal de l’Ajuntament de Quart va aprovar ahir per majoria absoluta l’«estudi paisatgístic per establir una infraestructura verda multifuncional» al voltant del riu Celrè que travessa el poble, per millorar-ne la situació. Segons l’alcalde, Carles Gutiérrez, un avantprojecte que neix amb la intenció «d’apropar el Celrè a la gent». En aquesta línia, l’oposició va mostrar-se «totalment d’acord» amb les seves paraules, ja que des de fa anys consideren que el Celrè separa les àrees urbanes de Quart i, a parer seu, «la zona està molt deixada», va dir el regidor de la CUP a l’oposició, Carles Serra. De fet, va apuntar que ho portaven al programa per a aquesta legislatura.

Pel que fa al polèmic bar que el projecte ha situat al museu de la Terrissa i que preocupa enormement l’Associació de Terrissers Artesans de Quart, l’alcalde va remarcar que aquest punt està «per decidir», ja que és tan sols «una proposta de l’equip que va realitzar l’estudi». Si bé va afirmar que incloure-hi una biblioteca i una ludoteca és clau per promoure l’afluència de gent al museu, el bar encara porta interrogants.

D’altra banda, el que sí que va vaticinar el batlle és que «no hi ha cap intenció» de treure el forn que ara és a la part de darrere del museu. «Entenem la història i la funcionalitat, i de fet ho va pagar l’Ajuntament fa cinc anys», va dir. «No es toca», malgrat que l’estudi indiqués que es traslladaria a la plaça dels terrissers.

No només l’alcalde, sinó diversos regidors de Quart Actiu van assenyalar reiteradament que simplement és un estudi i Gutiérrez va afirmar que una vegada «aprovat el punt del ple, resta pendent d’uns fons i un pròxim govern que l’executi».

«El problema principal és que no hi ha projecte de museu», va etzibar Serra. Sentència que l’alcalde va secundar. «No n’hi ha des que es va obrir, siguem clars. El que sí que és cert, és que hi ha una pèrdua de 85 mil euros l’any, per tres exposicions i 150 visitants», va respondre contundentment. És per això que des del consistori han decidit posar fil a l’agulla i poder fer un projecte «ambiciós per al municipi», davant d’un problema «endèmic», que s’arrossega des de fa anys.

Jordi Batlle, regidor no adscrit, va anunciar que hi ha hagut diverses ocasions amb els terrissers per fer-los partícips de la idea, ja que cal «col·laborar junts». De moment, el projecte quedarà sotmès a exposició pública i subjecte a canvis i propostes.