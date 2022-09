El restaurant i hostatgeria del Santuari dels Àngels tornen a estar tancats des de dijous passat. Segons assenyalen fonts del Bisbat, el contracte amb la Societat Vitrall, que gestionava l’equipament des de gener de 2020, s’ha acabat, i ara es troben en un procés de selecció d’un nou equip. Mentrestant, sí que es mantenen les celebracions litúrgiques a l’església del santuari. Aquest estiu, el responsable del restaurant dels Àngels havia denunciat un robatori de joies i diners de la caixa forta de l’hostatgeria.

Ahir mateix, un grup de motoristes que estava fent una ruta turística i passava pel santuari havia reservat un àpat als Àngels, però els responsables de l’equipament els van avisar prèviament del tancament i van acabant optant per fer un pícnic. Era la imatge que evidenciava que el restaurant d’un dels santuaris més emblemàtics de les comarques gironines, situat en un dels punts més alts de les Gavarres, torna a estar tancat dos anys i mig després que la Societat Vitrall n’assumís la gestió en un moment especialment complicat.

L’anterior gestor, Antonio Ariza, va tenir l’estiu de 2019 diferents enfrontaments amb alguns usuaris, i en alguns casos va haver d’intervenir-hi fins i tot els Mossos d’Esquadra. En una ocasió, un grup de seixanta veïns de Madremanya que es disposava a fer un sopar popular de festa major a la zona va denunciar que Ariza els havia fet fora de «males maneres». En aquell moment, Ariza va explicar que no s’havia negat a servir els peregrins, sinó que el restaurant estava tancat per descans del personal i que s’havia de demanar permís per fer aquest tipus d’actes, ja que el santuari és un lloc de descans.

Pocs dies després, un grup de 30 persones va voler pujar al santuari per poder veure la pluja d’estels de la nit de Sant Llorenç van afirmar que el restaurador se’ls havia encarat, els havia retingut contra la seva voluntat i havia arribat a amenaçar amb fer-los fora «a cops d’escopeta».

Després d’aquests episodis, el restaurant va acabar tancant al mes de setembre i el Bisbat es va posar a buscar un nou gestor per poder mantenir l’equipament obert. El gener de 2020 -just abans que esclatés la pandèmia-, el contracte es va adjudicar a la Societat Vitrall, que es va encarregar de tornar a posar en marxa el restaurant, l’hostatgeria i la botiga de records. La seva tasca s’havia desenvolupat sense incidents fins aquest estiu, quan els responsables de l’establiment van denunciar que els havien robat les joies i diners que tenien a la caixa forta. Segons van dir, una parella hauria entretingut la persona que hi havia a la recepció per tal que un home pogués entrar a l’hostatgeria, tot accedint a la caixa forta i obrint-la. Els Mossos es van fer càrrec de la investigació del cas.

Ara, l’hostatgeria i restaurant ha tornat a tancar les seves portes. Segons el Bisbat, el motiu és que s’ha acabat el contracte amb la Societat Vitrall, de manera que des de dijous passat, 15 de setembre, l’establiment ja no es troba en funcionament. Ahir, però, encara hi havia personal que treballava en la recollida i retirada de material. Ara, el Bisbat de Girona buscarà qui se n’encarregui.