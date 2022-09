La ciutat de Girona té una nova llibreria. Situada al carrer Mercaders, Les Voltes Educa neix amb l'objectiu de fomentar l'ús del català entre nens i joves i al món educatiu. A la llibreria hi haurà des de llibres per tot el cicle lector dels infants i adolescents, un apartat de manga com a sector emergent i, també, tot de propostes enfocades a famílies, educadors i estudiants universitaris. Tot, això sí, serà en català. "Creiem que la millor manera de lluitar per la llengua catalana és l'educació", ha afirmat Joan Matamala. La llibreria, on organitzaran cursos, tallers per a famílies i escola de lectura, forma part d'un projecte socioeducatiu més ampli i que ja inclou la gestió de dues escoles bressol.

Matamala ha recordat que la llibreria Les Voltes -aquesta situada a la plaça del Vi, al costat de l'ajuntament- és, des del 1963, un referent en la defensa de la llengua i un espai on només s'hi troben títols en català. La Fundació Les Voltes ha començat a ampliar les activitats cap al món de l'educació, com a peça clau per garantir la supervivència de la llengua en un futur, i per "recuperar l'esperit de lluita pel català que hi havia hagut als anys 70 i 80".

A la nova llibreria hi haurà propostes per a infants i adolescents en català, per a les famílies, per als educadors i, també, per als futurs mestres i professors que estiguin estudiant a la universitat. Però la proposta va molt més enllà, aspiren a configurar un espai de referència per a tota la comunitat educativa, impartint cursos, formació continuada, creant un banc de recursos per a la divulgació en matèria d'educació, construint un focus de lligams entre la comunitat educativa o promocionant l'Escola de Lectura.

Segons ha explicat Joan Matamala, una de les potes d'aquest gran projecte és la gestió d'escoles bressol de 0 a 3 anys per aplicar-hi un projecte educatiu propi amb la llengua, també, com a objectiu. Per ara ja en gestionen a Palamós i Monells i s'han presentat al concurs de la de Parlavà: "Ens presentarem a tots els concursos públics que hi hagi".

Anna Nicolau ha afegit, a més, que a través de la llibreria volen demostrar als editors que hi ha lectors en català i convèncer-los perquè "actuïn amb normalitat" publicant les novetats també amb aquesta llengua.

La llibreria obre a la ciutat pocs dies després que l'emblemàtica llibreria Geli, que estava a la Rambla, anunciés que no tornarà a obrir en un nou emplaçament i que s'integra a la 22. Una pèrdua "irreparable" i "impossible de substituir", segons ha conclòs Matamala.