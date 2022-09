El Teatre Municipal el Jardí de Figueres ha acollit avui la quarta edició del Congrés de referències del turisme a les comarques gironines i del càmping de Catalunya, Girocamping PRO. Durant la jornada, s'ha constatat la necessitat de potenciar la sostenibilitat en el sector com a via per fer front a la crisi energètica. La trobada, organitzada per l'Associació de Càmpings de Girona, ha reunit experts de primer nivell per analitzar els reptes de present i futur del sector en aquest context i oferir eines i estratègies perquè els càmpings puguin ser cada vegada més sostenibles. En total, 300 professionals del sector i una vintena d'empreses amb espais per dur a terme activitats de networking han assistit a l'acte.

El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha destacat que amb l'assistència d'enguany es "consolida" el congrés com a "referent del turisme" a les comarques gironines. Ha anunciat, també, que cal apostar per la sostenibilitat, i que per tal d’intentar reduir costos cal adoptar mesures, com abaixar consums energètics i consum d’aigua, tenir més plaques solars i tèrmiques i potenciar l’estratègia digital. Tot plegat, tenint en compte el context econòmic actual. “Es tracta d’un camí de transformació molt important i d’un gran repte. La formació en aquest àmbit és bàsica i en el congrés hi apostem del tot”, ha afegit el president de l'entitat. En aquest sentit, ha apel·lat a les administracions i ha demanat "agilitat en els permisos per poder instal·lar d’una forma més ràpida plaques fotovoltaiques als establiments; i també agilitat a les companyies elèctriques en els tràmits per poder fer les descàrregues de l’excedent d’energia a la xarxa".

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, que també ha assistit al congrés, ha indicat que “el sector turístic sempre tindrà com a còmplice la ciutat de Figueres”. “Estem treballant fort per consolidar una oferta turística durant tot l’any, imprescindible per l’anhelada desestacionalització”, ha afegit.

Per altra banda, el president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha remarcat la bona la feina dels càmpings en matèria de "recuperació i creixement" de l'activitat turística a Catalunya després de la pandèmia. Per avalar la informació, ha assenyalat que hi ha hagut 15 milions de pernoctacions registrades en els establiments d’allotjament turístic reglat de la Costa Brava i el Pirineu de Girona entre juny i agost de 2022 i més de 7 milions han estat estades registrades en els establiments de càmping. Noguer també ha destacat que “és meritori el dinamisme i la competitivitat que mostra el sector dels càmpings, ja que any rere any continua invertint en equipaments i infraestructures i innovant en projectes per millorar pel que fa a la sostenibilitat".

30 milions d'euros en millores

Cal destacar que una quarta part dels càmpings gironins han estat reconeguts per l’Associació per la seva màxima excel·lència en sostenibilitat. Disposen de nombrosos certificats atorgats per entitats externes que deixen constància de la seva trajectòria en qualitat ambiental, en inversions constants i en un treball a favor de la sostenibilitat i el medi ambient. De fet, aquesta temporada han invertit 30 milions d'euros per finançar projectes de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions.

Aquesta tarda el congrés celebra un Fòrum amb representnats de les principals organitzacions europees del sector: Uwe Frers, de l'ADAC; Erik Spliet, de l'ANWB, i Frank Jakobs, d'ACSI. També hi intervindrà la directora general de Turisme, Marta Domènech. Els ponents, moderats pel Dr. Jaume Marín, professor i consultor turístic, reflexionaran sobre els reptes de futur del sector.