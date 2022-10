El ple de Girona aprova reclamar els 63 pisos buits que té la Sareb a la ciutat

El ple de Girona va aprovar aquest dilluns una moció del govern (Junts i ERC) per reclamar que se cedeixin els 63 pisos buits a la Sareb. Va prosperar gràcies als vots de les dues formacions i de Guanyem. Guanyem però, va apuntar que la moció era «oportunista» i va criticar que els diferents governs no hagin assumit les «seves responsabilitats». Pel PSC, Jordi Calvet va indicar que semblava que el text «només volia atacar l’Estat» i va defensar la Sareb explicant diferents iniciatives com 23 convenis de cessió de pisos a Catalunya. A més, va recordar que la Generalitat també té edificis buits. Els socialistes havien presentat un text alternatiu al govern per si volien pactar un document unitari, peò no van tenir èxit. . Míriam Pujola (Cs) va preguntar-se perquè en la negociació dels pressupostos de l’Estat, ERC havia prioritzat el català a Netflix i no el problema d’accés a l’habitatge.