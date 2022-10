Angoixa i patiment per unes reformes que fa anys que esperen

Trenta-dues famílies que viuen en un bloc de pisos del passeig Joan Bosco, situat al barri de Pont Major, estan permanentment amb angoixa. La principal causa és el mal estat dels habitatges que amb els anys s’han anat degradant i ara es troben en situació precària, pràcticament ruïnosa. Estrella Amador és una de les propietàries que viu en aquest bloc. Fa més d’una dècada que hi va comprar un petit pis i ha vist com, amb el pas dels anys, l’edifici s’anava degenerant, fins que ha arribat un punt que la situació és «insostenible». Fins al punt que, fa poques setmanes, a un veí li va caure part del sostre mentre es dutxava. «Volem viure en condicions» comentava Amador, que també explica que ha arribat un punt en el qual l’edifici està ple de «brutícia i rates». Aquesta situació va arribar fins a l’extrem que van haver de «pagar a un grup de nois perquè tragueren tota la brutícia al carrer».

La veïna del bloc també lamenta que l’Ajuntament de Girona «s’està rient de nosaltres» perquè ja fa «molts anys» que diuen que tiraran endavant un projecte per reformar l’edifici, però, de moment, «ningú ha mogut un dit». De fet, afirma que durant l’estiu va anar a l’Ajuntament i la Defensora de la Ciutadania els va confirmar que «el setembre començarien amb les obres». Però, l’únic que ha fet el consistori fins ara ha estat apuntalar els balcons. D’això, ja fa alguns anys i els veïns recorden haver pagat ja «uns 300 euros». Tanmateix, aquesta mesura «no serveix de massa», ja que quan fa mal temps -plou o fa vent -tot grinyola i això fa passar por als propietaris i llogaters, sobretot «tenint en compte que hi ha mainada» a l’edifici.

El que agreuja encara més la situació, però, és que els propietaris que no viuen al bloc «s’han desentès completament» d’aquestes reformes que fa anys que es demanen. Amador explica que al bloc són molt poques famílies les que són propietàries d’un pis i hi viuen. La gran majoria són llogaters, molts d’ells estrangers, i actualment viuen en «condicions precàries». Així que demanen, «d’una vegada per totes», que «se’ns escolti» i es comenci a fer el projecte de remodelació de l’edifici.

La reforma, pel 2023

Sembla que, després d’anys intentant iniciar la reforma d’aquest bloc de pisos del passeig Joan Bosco, la licitació del projecte per part de l’Ajuntament veurà la llum aviat i que, si tot va bé, les obres començarien a principi de 2023. Tanmateix, el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, explica que és un projecte que, en un principi, no els correspon a ells, tot i que «ens hi hem hagut de posar després que els propietaris dels pisos s’haguessis desentès».

Martí també indica que la causa de la demora per fer aquestes reformes la causa l’encariment dels preus del material bàsic de la construcció, derivat de la Guerra d’Ucraïna. «Ningú comptava que pujarien tant», apunta i, de fet, «caldria actualitzar cada mes els preus» per fer aquest tipus de reformes perquè no deixen de pujar. Ara, però, «el projecte està aprovat amb l’actualització». Així, només cal licitar el projecte i Martí calcula que, aquest tràmit, durarà «uns tres mesos». Per tant, la reforma començaria entre el gener i febrer del pròxim any. «Hem intentat posar uns preus raonables perquè les empreses s’hi puguin presentar», també deia per tal que la licitació no quedi deserta i encara s’allargui més el procés.

El regidor d’urbanisme explica que el que es farà amb el projecte serà canviar tots els balcons que hi ha ara apuntalats a aquest edifici i es posaran unes estructures i una passarel·la «en condicions». Sembla que, si tot rutlla en el pla previst, els veïns d’aquest bloc de pisos de l’Aurora, podran, fer fi, viure amb tranquil·litat després d’any de patiment i demandes.