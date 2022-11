La plataforma ciutadana pel dret a l’habitatge Més Barri, Menys Pisos Turístics de Girona considera que la proposta del govern de Girona sobre els pisos turístics és «aberrant» i lamenta que no s’hagi tingut en compte la «realitat de l’habitatge a la ciutat ni els aspectes socials i econòmics. En nom de l’entitat, Ruth Tramullas ha recordat que a Girona no hi ha accés accessible a l’habitatge i ha criticat que no se’ls hagi ni informat del document ni s’hagi fet cap procés participatiu. Tramullas recorda que la plataforma està a la Taula d’habitatge «presidida per ERC» i on no s’ha pogut tractar el tema perquè la mateixa regidora -en referència a Annabel Moya, ens han dit que des d’Urbanisme, en referència a la regidoria de Lluís Martí de Junts- no els hi facilitaven el document que s’estava redactant.

La representant de la plataforma també posa de manifest que el govern ha fet una «jugada bruta» portant al ple el dilluns vinent aquesta proposta perquè posa els partits contra l’espasa i la paret. Ja que la suspensió de llicències al Barri Vell caduca el dijous d’aquella mateixa setmana i si no s’aprova «podria haver-hi una pluja de peticions de nous permisos». Assegura que el govern ha tingut un any per preparar la regulació i que ha optat per la modificació del pla general i no per un pla especial perquè «s’hi va posar fa tot just dos mesos» i era més ràpid però d’aquesta manera no es tenen en compte molt elements socials i sí edificatoris.

La visió de Guanyem

Guanyem Girona també ha valorat la proposta feta pública avui pel govern i que vol establir un límit del 15% dels habitatges d’ús turístic arreu de la ciutat assegurant que s’està donant via lliure a la proliferació dels pisos turístics. El partit de l’oposició ha definit “d’imprudent” la decisió del govern de Junts i ERC i ha avisat que la proposta “facilitarà que s’agreugi la crisi de l’habitatge a la ciutat”. “El preu del lloguer és un problema que afecta la gran majoria de gironins i gironines i la proposta del govern posa en perill milers de llars que actualment es dediquen a ús residencial i que complint amb el topall marcat podrien passar a dedicar-se a usos turístics”, ha analitzat la regidora Cristina Andreu.

El 2019 el parc d’habitatges de Girona era de 48.500 habitatges. Amb el topall anunciat pel govern prop de 7.300 d’aquests podrien passar a dedicar-se a pisos turístics, deixant molt marge al creixement d’aquesta modalitat ja que actualment a la ciutat n’hi ha 748 de registrats. “Si amb les xifres actuals les veïnes i veïns ja senten la pressió en el preu i la manca d’oferta de lloguer, permetre l’augment dels pisos turístics arreu de la ciutat no farà més que intensificar-la”, ha assegurat Andreu.

“Girona està qualificada d’àrea amb el mercat de l’habitatge tens per la manca d’habitatges en lloguer. Treure’n més per fomentar una activitat econòmica especulativa com són els habitatges d’ús turístics és preocupant”, ha reblat.

Guanyem també ha lamentat que la proposta s’hagi fet d’esquena a les entitats a favor del Dret a l’Habitatge.

La visió del PSC

El grup municipal del PSC ha fet valoracions sobre l’anunci del regidor Lluís Martí del govern de Junts i ERC sobre pisos turístics a Girona. «És una qüestió de ciutat, cal assegurar la sostenibilitat i progrés del motor turístic i, sobretot, preservar la qualitat de viure a Girona, que és allò que ens dona un bon nom a qui ens visita». La portaveu del grup municipal, Sílvia Paneque, ha manifestat que en aquesta qüestió «també hauria estat molt positiu un treball ben fet de diàleg per arribar a un acord que hagués pogut tenir el suport del major número de grups municipals possibles i, malauradament, tampoc no hi ha estat».

La portaveu dels socialistes, Sílvia Paneque, ha manifestat que vol escoltar la proposta amb atenció, però que el topall màxim del 15% a tots els barris de Girona li suposa alguns dubtes. «Hi ha barris que per densitat demogràfica, persones que hi treballen, volum d’activitats econòmiques és raonable que tinguessin un percentatge inferior? Al nostre grup, li sembla que això caldria que es valorés. Hi ha altres barris que la presència de blocs d’habitatge turístic podria ser un estímul econòmic que necessiten i, aquí, el percentatge podria ser al voltant del 15%? També ens sembla que això és raonable». Des d’aquest punt de vista, el grup dels socialistes considera que la proposta del govern de Junts i ERC s’ha fet amb un «traç gruixut, mentre que la realitat social a Girona és molt més complexa».

Joan Antoni Balbín ha cridat l’atenció sobre el fet que no té notícia de la normativa associada a l’existència de pisos turístics i bona convivència. Ha explicat que diferents ajuntaments han explicitat normes per respectar l’aforament de l’habitatge, l’obligació de tenir un telèfon de contacte, les conseqüències en cas d’incompliment de les normes de convivència, entre d’altres, amb un règim de sancions associat a faltes lleus, greus, molt greus i, fins i tot, mesures cautelars. «La sensació de fer-ho tot a l’últim moment és particularment greu en la qüestió dels pisos turístics a la ciutat», ha lamentat. «Tampoc no hem rebut cap notícia sobre les taxes a pagar a l’Ajuntament per tenir pisos turístics a Girona», ha afegit.