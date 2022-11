Tres blocs de pisos sencers tenien la llum punxada. Això és el que ha posat al descobert un nou operatiu contra el frau elèctric al barri de la Font de la Pólvora. El dispositiu s'ha fet avui el matí i posa de nou aquesta problemàtica al cim de la taula.

El dispositiu ha durat cinc hores -entre les 8 del matí i la una del migdia- i ha comptat amb els Mossos d’Esquadra i tècnics d’Endesa .El cos policia ha desplaçat a lloc quatre furgonetes dels antiavalots de l’ARRO i tres patrulles de seguretat ciutadana.

La policia com sol fer en aquests casos ha donat suport als tècnics d’Endesa perquè poguessin fer la seva feina: detectar i desconnectar aquells comptadors on hi ha frau elèctric. Alguns d’ells, s'han trobat totalment cremats.

En total, han realitzat 210 inspeccions de 14 blocs de pisos. Uns habitatges ubicats en cinc carrers del barri. Concretament, han actuat al carrer Llimoner, Mimosa, Pruner, Castanyer i Avellaner.

Els efectius d’Endesa han localitzat 100 casos de frau -anormalitats-. Això ha suposat el tall de la connexió irregular en tres blocs sencers de la Font de la Pólvora, segons la companyia elèctrica.

Connectats a la xarxa aèria

Durant les tasques d’inspecció, també han localitzat que hi havia connexions a la xarxa aèria. Un fet que no s’havia donat de feia temps en aquest barri. Això representa que estaven connectats de forma fraudulenta a la línia elèctrica general que penja dels pals que hi ha al carrer.

De tots els 100 casos en què s'ha detectat frau en els blocs de pisos, Endesa calcula que xuclaven uns 0,35 gigabytes cada hora d’energia. Es tracta d’una quantitat molt elevada de consum irregular de l’electricitat. La companyia estima que cada frau consisteix a xuclar uns 3.500 kb/hora.

Fa un mes es va realitzar un altre dispositiu similar al barri. En aquella ocasió en habitatges de la plaça del Llimoner, de l’avinguda de la Font de la Pólvora i del carrer Acàcia. En total, van inspeccionar 154 comptadors i van detectar que en 78 hi havia cas de frau.

El d'avui, per tant, és un més dels dispositius que es fan al barri i que volen posar fi a la problemàtica que pateix aquesta àrea de Girona. Les dades que va fer públiques fa pocs dies l’ACN, van revelar que el 85% de l’electricitat que es consumeix en aquest barri del sector Est de Girona es defrauda. Quasi la meitat dels habitatges no tenen contracte i xuclen fins a sis vegades més llum que els pisos regularitzats, segons va manifestar-los Endesa.

El tinent d’alcaldia d’Urbanisme de l’ajuntament de Girona, Lluís Martí en conèixer les xifres va qualificar de «lamentable» la situació a la Font de la Pólvora i va demanar la implicació de la Generalitat i de l’Estat. També va lamentar que actituds incíviques i «delinqüencials» afectin els veïns connectats legalment.

Vehicles cremats

D’altra banda, aquest dimarts a la nit va haver-hi un incendi de vehicles al mateix barri del Sector Est de Girona. Van cremar-ne dos totalment i que estaven aparcats al carrer del Pruner. Es desconeixen de moment les causes de l’incendi.