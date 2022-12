La ciutat de Girona reforçarà després de les festes de Nadal la presència d'agents ambientals al carrer per acabar amb l'abocament de deixalles fora dels contenidors. El regidor de Seguretat, Eduard Berloso, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'ha convertit en un problema, sobretot perquè han detectat que hi ha veïns que "reincideixen, reincideixen i reincideixen". Tot i que la sanció és la darrera opció i l'equip de govern aposta perquè aquests agents facin pedagogia i informin la ciutadania, en un any han obert 200 expedients sancionadors per incompliments en la normativa sobre deixalles. D'aquests, un 80% han acabat amb la imposició d'una multa de 125 euros per una infracció lleu. En casos reiterats o d'empreses, la sanció arriba als 600 euros.

Fa pocs dies, la plataforma Residus Zero de Barcelona van alertar a través d'una piulada del volum de deixalles que havien detectat a Girona fora dels contenidors. Berloso ha admès que és una situació que els amoïna. Per revertir-ho, preveuen reforçar després de Nadal la presència d'agents ambientals al carrer. Hi haurà set educadors al carrer, també per donar un cop de mà en els barris on ja han posat contenidors intel·ligents. Profundament decepcionats a la nostra visita a #Girona per avaluar la gestió a peu de carrer dels #residus domèstics urbans. Només a les zones on s'aplica el sistema @Porta_a_Porta la gestió és correcta. Molt preocupats per què fins i tot el #riuOnyar era un #abocador. pic.twitter.com/sLJlFq4I6e — Plataforma Residu Zero Barcelona (@ZeroResidu) 14 de diciembre de 2022 La seva funció és fer pedagogia i informar els veïns sobre la normativa. "Abans de sancionar, els agents ambientals passen, avisen, donen compte i assessoren. Però en aquells casos que són reincidents, és quan es posa la sanció", ha dit el regidor. Dels 200 expedients oberts en un any, un 80% han acabat amb la imposició d'una multa de 125 euros per deixar els residus fora dels contenidors. Es considera una infracció lleu. En casos reiterats o d'empreses, la sanció arriba als 600 euros. El 95% dels 200 expedients oberts han estat a particulars.