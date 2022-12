L’Ajuntament de Sarrià de Ter ha dedicat el pati de l’escola d’adults a les aprenentes de l’Escola d’Adults, per homenatjar la tasca d’educació d’adults al nostre poble. També ha dedicat el pati posterior de l’Ajuntament, a l’exalcalde Martí Ballada i Fàbregas, per la seva tasca política i com a promotor social.