De forma general quan es pensa en un “mestre” s’acostuma a dir que és “una persona que ensenya una ciència, un art, un ofici, o té el títol per a fer-ho”. En Sebas Parra s’escapa de qualsevol definició. El seu nom marca una trajectòria única. La trajectòria d’un mestre sense receptes.

Un mestre que ha defensat la importància de construir la societat des de la consciència dels problemes socials i on la passió, el compromís, la lluita i l’esperança han estat els seus pilars fonamentals al llarg de tota la seva vida.

Una trajectòria marcada per la passió per l’ensenyament d’adults i a favor de l’alfabetització. Va participar en la creació de l’Escola d’Adults de Salt, el Pla local de formació de Salt i en la creació de l’escola Samba Kubally de Santa Coloma de Farners. Anys més tard també va exercir de professor associat dels Estudis d’Educació Social de la Universitat de Girona i va treballar en l’equip promotor de la Universitat Popular Alternativa (UPA). Sempre amb la mirada de l’educació popular i emancipadora al llarg de tota la vida.

Compromès amb mil i una lluites a Girona, Salt i arreu. Es va implicar en la lluita per la independència de Salt així com de la creació d’una comissió d’agermanament amb el poble de Quilalí (Nicaragua). Posteriorment, també molt compromès amb l’Associació de veïnes i veïns de Santa Eugènia de Ter. La seva vida solidària i compromesa també el va portar a participar en la coordinadora d’ONG solidàries i amb l’Agenda Llatinoamericana.

Una vida solidària, compromesa i coherent que també el va portar a la militància a organitzacions polítiques. Una vida dedicada en convertir en realitat la idea que “un altre món és possible”, en mantenir sempre l’esperança i, sobretot, en posar en valor la comunitat i tot allò col·lectiu. Una vida que ha estat i serà un referent per a molts i moltes militants de mil lluites. Ara ja no el tenim entre nosaltres, però tal com ell mateix afirmava en una de les darreres entrevistes: “El món viu, el compromís i la lluita segueixen”. Gràcies per tant i per tot.

Des de les diverses trinxeres continuarem lluitant per fer els nostres somnis possibles. I tal com s’acostumava a acomiadar:

Una forta i fraternal abraçada allà on siguis Sebas!

*Laia Pèlach és militant de la CUP i regidora de Guanyem Girona i Cris Sibina és regidora d'IPS-CUP. Escrit en nom de la CUP Girona i Independents per Salt-CUP.