Queixes per l’estat d’alguns vestuaris del camp de Sant Ponç de Girona

Algunes mares i pares del Gerunda FC s’estan organitzant per queixar-se pel mal estat d’alguns dels vestuaris que estan utilitzant les seves filles per entrenar-se als camps de futbol de la zona de Sant Ponç i Fontajau. Fins al punt, que algunes mares van fer marxar les seves nenes sense dutxar-se en considerar que eren insalubres.

Al club hi ha més de cent esportistes de diferents edats que utilitzen les instal·lacions. Inicialment només tenien accés a un vestuari i, després de queixar-se públicament, van poder utilitzar-ne un segon. Es dona el cas que, segons apunten, hi ha material amb una «manca de manteniment que consideren evident». Hi ha banquetes oxidades, dutxes amb floridures i dubtes de salubritat i brutícia acumulada en diferents racons. Tot plegat va provocar «fàstic» i «vergonya» a les mares i pares que van visitar les instal·lacions després d’una reunió del club, segons ha relatat una mare que s’ha erigit com a portaveu, i que ha decidit reaccionar i fer pública la problemàtica.

Resposta municipal

El regidor d’Esports, Àdam Bertran, ha assenyalat que parlaran amb «les entitats gestores i usuàries» d’aquestes instal·lacions per tal que «informin de les incidències». També es pregunta «per què aquesta problemàtica» no ha arribat «directament» a l’Ajuntament. Finalment, assegura que buscaran «una via de solució el més ràpid possible».