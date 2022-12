La ciutat de Girona ha viscut dues nits consecutives amb incendis de contenidors provocats. Les matinades de Nadal i Sant Esteve han estat negres i a més, també hi hagut afectacions en vehicles. A Salt, amb menor mesura, també hi hagut activitat d’aquest tipus i, de fet, ha estat en aquest municipi, on els Mossos han pogut enxampar els presumptes autors dels incendis corresponents a la nit del 25 de desembre. Aquella nit, va acabar amb una desena de contenidors afectats entre els dos municipis. A més a més, un vehicle va quedar totalment cremat i dos més van patir danys.

Els detinguts són dos joves a qui van enxampar una amagats en un edifici de Salt i que, a sobre, tenien elements per causar incendis com ara encenedors, papers i una ampolla d’alcohol. Estan acusats de presumptament d’un delicte d’incendi i un de danys. Ambdós van quedar en llibertat hores després. No es descarta que puguin ser autors dels focs que hi va haver ahir de matinada. La matinada de Sant Esteve va tornar a ser complicada pels Bombers. Novament, van haver d’actuar en incendis de contenidors a diferents punts de Girona. Les flames en van cremar almenys onze. La primera actuació va portar els Bombers cap a la zona del barri de Can Gibert del Pla. D’aquest cas, van rebre l’alerta quan passaven 7 minuts de les dues de la matinada quan se’ls va informar que cremaven contenidors en un dos de llocs a la mateixa zona. Al carrer Bastiments, just davant el número 20, el foc va destrossar un parell de contenidors. I a la cruïlla d’aquest mateix carrer amb el del Montnegre, en va cremar un altre. Aquí, el foc va afectar parcialment un altre contenidor d’escombraries i un de recollida de roba. Per sufocar les flames, els Bombers van treballar amb dues dotacions. El segon servei els va mobilitzar fins al barri de la Devesa. Cap a tres quarts de quatre els van informar que hi havia un incendi de contenidors al carrer Bernat Boades. Aquí, van traslladar una dotació i van cremar quatre contenidors. Les flames, però, també van afectar un arbre. La Policia Municipal també es va activar, va haver de mobilitzar la grua per retirar tres vehicles aparcats a prop dels contenidors. Amb això, va poder evitar que el foc els afectés. L’últim incendi en el que van haver d’actuar els Bombers és de poc després de tres quarts de quatre. En aquest cas van mobilitzar dues dotacions i es van haver de desplaçar fins al número 19 de l’avinguda Sant Narcís. En aquest barri, van cremar dos contenidors més. Un dels focs va passar a la cruïlla dels carres Ibèria i Bisbe Sivilla. Fa uns mesos, aquí, un foc va malmetre una tanca de fusta d’un domicili. Aquests incendis també són investigats per la policia i se sumen als ocorreguts el matí de Nadal, on també van cremar una desena de contenidors i, fins i tot, quatre vehicles. En aquest cas, la mateixa matinada es van centrar sobretot a l’entorn del carrer Figuerola i del passeig Canalejas . Al carrer Pau Casals de la Devesa però, un foc va afectar tres vehicles. Pels volts de les set del matí en va cremar també un al carrer Major de Salt i dos més van quedar afectats. Aquí és quan es van detenir el dos presumpte autors dels focs d’aquesta nit: dos joves de 19 i 20 anys. La reposició de tots els contenidors cremats a Girona en dues nits poden suposar més de 18.000 euros. Aquí però també caldrà sumar-hi les tasques de retirada i neteja.