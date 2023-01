Els dos concursos de pessebres que s'han organitzat aquest Nadal a Girona ja tenen guanyadors. El 33è concurs de pessebres i el 74è concurs de l'associació de pessebristes han comptat en aquesta ocasió amb un centenar de participacions, ja fos per compte propi, amb família, amb grups d'amics o associacions i han estat Elena Serra, Jesús Miquel Aguilar i Paquita Peraferrer els que s'han emportat el primer premi en els tres diferents certàmens. Per altra banda, Josep Perpiñà Citoler ha rebut el premi d’honor «Arcàngel de Ferro» com a reconeixement a la seva tasca pessebrística d'especial rellevància.

El 33è concurs de pessebres «Arcàngel de la Catedral» comptava amb un format renovat per aquesta nova edició. En aquest cas, es va fer amb format virtual i amb el suport de l'Ajuntament de Girona. Així, cada participant va haver d'enviar la seva foto que es penjava al web del consistori. Elena Serra ha estat la guanyadora del concurs popular i s'ha emportat l'arcàngel d'or. Mentrestant, l'arcàngel d'argent ha estat per la família Masdevall-Figa i el de bronze per Artur Genís. El primer i segon accèssit han anat a parar en mans de Gonzalo Bandin i la Confraria del Silenci, respectivament. Els pessebres populars són aquells que es fan a casa amb la família. Aquest ha estat, dels tres, el certamen que ha comptat amb més participants.

Per altra banda, els pessebres artístics són aquells que han estat treballats amb més tècnica, normalment en un diorama, però també fets a casa o en alguna habitació. El guanyador dels pessebres artístics ha estat Jesús Miquel Aguilar (arcàngel d'or), mentre que la segona posició ha estat per Narcís Sureda (arcàngel d'argent) i la tercera per Jordi Barris i la Parròquia Sant Cugat de Salt (arcàngel de bronze). Finalment, Jaume Margenat i Daniel Soler s'han emportat el primer i el segon accèssit. Tant el concurs de pessebres populars com els artístics ha comptat amb la valoració d'un jurat constituït per facultatius del pessebrisme, l'art, l'arquitectura i l'escultura.

Per últim, el 74è concurs de pessebres de l'associació de pessebristes, exposats tots a La Carabonera, ha premiat a Paquita Peraferrer amb el primer premi. Per altra banda, Víctor Feliu s'ha emportat el segon i Pere Batlle el tercer. Antoni Barcelona i Imma Riera han estat els guanyadors del primer i segon accèssit, respectivament. Els altres que també han proposat els seus pessebres en els tres concursos també han rebut un diploma i una medalla.