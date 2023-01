L’antiga UNED acull 30 persones de mitjana en el primer mes del Pla de Fred

El Pla de Fred impulsat per l’Ajuntament de Girona va iniciar el passat 1 de desembre. Des de llavors, 30 persones fixes han pernoctat de mitjana a l’edifici de l’antiga UNED, situat al Barri Vell. Per tant, l’ocupació no és total, ja que per aquest hivern el consistori ha habilitat 42 llits pels sense llar. Tot i així, expliquen que el nombre d’usuaris ha anat a l’alça amb el transcurs de les setmanes i la gran majoria utilitza el servei de forma habitual.

Del total de 42 places, sis estan reservades per dones, tres de les quals ja estan ocupades. El servei també té reservades tres places per a joves en situació de carrer i, en aquest cas, les tres estan adjudicades. De fet, el consistori apunta que actualment hi ha cinc joves migrants i menors de 25 anys que pernocten a l’antiga UNED durant el Pla de Fred. Al mateix temps, també hi ha dues persones majors de 65 anys. A més, hi ha una plaça reservada en cas d’emergència o aïllament.

Des que va començar el Pla de Fred, 21 persones han sol·licitat poder dormir a l’antiga UNED sense estar registres. D’aquest total, hi ha quatre dones, tres majors de 65 anys i tres joves migrants en situació de carrer. De les 21, nou han pogut pernoctar de forma esporàdica a l’edifici, dues de les quals ara són usuàries fixes. És el cas d’una dona i un home major de 65 anys.

Tots els usuaris del servei són derivades per La Sopa i la majoria d’elles tenen serveis de menjador -amb brou per sopar i també un esmorzar- i bugaderia a aquest local, tot i que també hi ha algunes excepcions. Pel Pla de Fred, l’Ajuntament també va habilitar unes dutxes a la Devesa perquè els usuaris les utilitzessin dos o tres cops per setmana. De moment, el consistori apunta que aquest servei encara és força desconegut per les persones que fan nit gràcies al Pla de Fred i, actualment, només hi ha una mitjana de quatre persones que fan servir aquestes dutxes.

El Pla de Fred s’allargarà fins al 31 de març i té un horari de 20:30h a 8h. Un dels objectius de l’Ajuntament de cara als pròxims anys és que aquest sigui tingui una durada més llarga. Si ara és de quatre mesos, es pretén que en duri cinc o sis. De fet, per aquesta ocasió ja es va obrir tres setmanes abans que l’any 2021. A part, també es vol que les dutxes de la Devesa es puguin usar durant tot l’any. Com que aquest servei, ara per ara, és poc conegut pels usuaris, s’està intentant fer-ne difusió perquè sigui més emprat.

Cap sense llar a la UdG

La Universitat de Girona és una de les institucions que corrobora que hi ha menys persones dormint al carrer des de l’inici del Pla de Fred, ja que des de l’1 de desembre no ha detectat persones sense llar dormint en diferents dependències exteriors de la institució, entre les quals hi havia l’edifici de Sant Domènec. La UdG explica que algunes persones que pernoctaven a les dependències exteriors de la institució ho feien al costat d’una porta d’accés a un magatzem que conté material inflamable. De fet, apunten que es va viure un episodi concret de perill a causa d’això, ja que es va detectar un petit brot de fum en un moment determinat. Tanmateix, va quedar tot en un petit ensurt.

En total, la UdG havia comptat fins a deu persones sense llars dormint a diferents llocs exteriors del centre acadèmic. D’ençà que va esclatar la pandèmia, el març de 2020, la UdG ha fet un treball constant per vetllar per la problemàtica de les persones sense sostres que han pernoctat fora del centre. Per això, ha estat de forma continuada en contacte amb la regidora de Drets Social i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi, i també amb la direcció del Centre d’Acolliment i Serveis Socials, La Sopa.