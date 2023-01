La UdG recupera els estudiants d’Erasmus d’abans de la pandèmia

La Universitat de Girona va recuperar el curs passat el nombre d’estudiants d’Erasmus que tenia abans de la pandèmia. De fet, al llarg del 2021-22 el centre va tenir un gran auge dels alumnes provinents d’altres països. En total, en van ser 311, amb un creixement d’un 23,4% respecte al 2019-20 i d’un 227,3% respecte al 2020-21, el curs més colpejat per la pandèmia. Aquesta va ser la xifra d’estudiants d’Erasmus més alta procedents d’altres centres universitaris des de l’inici del programa.

En canvi, els estudiants de la UdG que van marxar el curs passat no van superar la xifra rècord, tot i que es van fer a prop. El 2021-22 en van ser 312, mentre que el nombre màxim es va donar el curs 2018-19, amb 314 estudiants del centre gironí que van marxa gràcies al programa. Abans de la pandèmia, el 2019-2020, la xifra va baixar a 308, mentre que el curs més fluix va ser el 2020-21, amb 169.

En els últims vuit cursos, des del 2014-15, han arribat a la UdG un total de 1.823 alumnes procedents de 45 països diferents. Són els estudiants italians els que al llarg d’aquests vuit anys han preferit fer l’Erasmus al centre gironí i el curs passat en van arribar a ser gairebé un terç del total, 101. De fet, al llarg dels vuit últims cursos han estat 564 estudiants italianes que han arribat a Girona gràcies al programa, una xifra que supera, de lluny, el segon país que aporta més alumnes. Només hi ha quatre estats que en els últims vuit cursos superin el centenar d’estudiants d’Erasmus que arriben a la UdG. És el cas de Bèlgica (117), Alemanya (110), França (108) i Polònia (105).

Canvi de tendència

Segons les dades que recull el centre del curs 2021-22 es pot observar un canvi de tendència quant a la destinació preferida pels estudiants de la UdG que marxen a estudiar fora gràcies a la iniciativa. El curs passat va ser Itàlia el país escollit per la majoria d’estudiants del centre acadèmic gironí, amb un total de 61 alumnes que van marxar a alguna universitat italiana. Això, a diferència de cursos anteriors, quan la destinació preferida va ser Bèlgica o França. En aquests dos països, el curs passat hi van anar 52 i 31 estudiants de la UdG, respectivament.

En total, han estat 2.146 estudiants de la UdG que han marxat en els últims vuit cursos gràcies al programa Erasmus. Tot i la tendència a l’alça de les universitats italianes, són les franceses les que han acollit més estudiants de la UdG en els últims vuit cursos, un total de 311. Les segueixen les belgues amb 293, i després sí, les italianes, amb 275. Al llarg d’aquests últims cursos també es troben altres destinacions menys habituals, com Martinica, una illa del Carib, on va anar un estudiant. També Malàisia (1) o Benin (2). En total, han estat 39 països que han acollit estudiants de la de la UdG.

Regne Unit, un cas a part

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea ha fet disminuir el nombre d’estudiants de la UdG que van a fer l’Erasmus a alguna universitat britànica. Sense comptar el curs 2020-21, durant els anteriors almenys deu estudiants de la UdG marxaven al Regne Unit. Tanmateix, el curs passat no n’hi va anar cap a causa del Brexit. Sí que de terres britàniques va arribar un estudiant el curs passat, tot i que, històricament, els britànics no han escollit la UdG com a centre per fer l’Erasmus.