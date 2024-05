Un expert en son adverteix: fer el llit al matí no és bo

La recomanació de no fer el llit en aixecar-se pot semblar poc convencional, però té fonaments científics recolzats per experts en son com Martin Seeley. Tot i que la majoria de persones fan el llit per raons d'higiene i estètica, aquesta pràctica pot afavorir la proliferació d'àcars a la roba de llit, especialment durant la primavera.

Els àcars són petites criatures que poden desencadenar problemes de salut com l'asma i les al·lèrgies, per la qual cosa és important minimitzar-ne la presència al nostre entorn.

Segons Seeley, deixar el llit desfet pot ser beneficiós, ja que permet que la llum solar natural penetri a l'habitació i exerceixi un paper crucial en la prevenció de l'acumulació d'àcars. L'exposició a la llum solar té propietats desinfectants que poden ajudar a eliminar alguns bacteris presents a la roba de llit, reduint així els riscos potencials per a la salut.

Per tant, mantenir el llit sense fer durant un temps després de llevar-se pot ser una estratègia efectiva per millorar la qualitat del son i reduir el risc de problemes respiratoris relacionats amb els àcars.

Encara que pugui resultar contrari al costum de moltes persones, la idea de no fer el llit al matí guanya força en considerar els beneficis per a la salut que aporta. Permetre que la roba de llit es ventili i exposi a la llum solar pot ser una forma natural i efectiva de reduir la presència d'àcars i bacteris.