L'Ajuntament de Girona ha revisat el projecte d'obres de condicionament del castell de Montjuïc per tornar a licitar-lo. Serà el quart intent després que en els tres anteriors, no es presentés cap oferta per part de cap empresa. L'objectiu és convertir la zona de la cisterna en un espai escènic a l'aire lliure. El projecte s'havia aprovat i licitat, però amb l'augment de preus vinculat a l'actual context inflacionista i als efectes derivats de la guerra d'Ucraïna pel que fa a les matèries primeres, el concurs havia quedat desert. El contracte tindrà un import màxim de licitació de 309.304 euros i la durada prevista de les obres serà de cinc mesos, a partir del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. El preu és el mateix que en l'anterior intent però ara el plec de clàusules inclou una flexibilització per tal que alguna empresa que no s'hi podia presentar ara tingui l'opció de fer-ho.

Els altres dos preus anteriors eren de 133.061 euros el 2019 que no va prosperar i de 257.718 euros en un segon intent també fallit. L'actualització del projecte donarà pas a la licitació i la contractació, incorporant tots els aspectes tècnics marcats per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, ja que es tracta d’un espai declarat com a Bé Cultural d'Interès Nacional. El tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, ha destacat que amb aquest projecte "es vol obrir l’espai a tota la ciutat". "El castell de Montjuïc és un edifici amb un alt valor històric i sentimental per a Girona, on des del govern tenim clar que cal fer-hi millores perquè la ciutadania hi pugui accedir amb molta més facilitat i redescobrir-lo de nou". Amb les obres per fer-hi un espai escènic, Girona ampliarà també l'oferta d'espais destinats a la difusió cultural i a l’entreteniment, "amb l'objectiu d’afavorir la cohesió social i fomentar l'activitat als barris". Les obres, que l'Ajuntament preveu poder començar "aviat", enllestiran tots els treballs necessaris per adequar el camí d’accés a la fortificació i deixar a punt la zona de la cisterna com a escenari per desenvolupar múltiples activitats. També està previst incorporar unes grades al pati d’armes que ajudaran a connectar els itineraris, a més de ser una zona d’estada i descans i un lloc on el públic podrà gaudir dels espectacles. El projecte el va redactar l'arquitecta Olga Felip. La malastrugança del castell de Montjuïc