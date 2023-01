Per primera vegada, una dona comandarà la Policia Local de Cassà de la Selva. L’acte de possessió de la nova caporala ha tingut lloc avui a la Sala de Plens de l’Ajuntament, on hi han assistit l'alcalde, Robert Mundet, amb el regidor de Governació, Marià Montsunyer, així com els comandaments de la Policia Local, el sergent, Josep Maria Lara i el sotsinspector, Alfons Serrano i Garcia.