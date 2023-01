Les dotze famílies del número 8-16 del carrer Pau Casals de Sant Julià de Ramis no seran desnonades el pròxim 8 de febrer. L’alcalde del municipi, Marc Puigtió, acompanyat pel regidor de regidor d’Educació, Cultura i Turisme, Pere Pujoràs, la representant de la PAH Girona-Salt, Marta Afuera i dos veïns afectats, s'han reunit aquesta tarda amb representants de la Sareb, que s’han compromès a aturar el desnonament. A més, estudiaran tots els casos dels veïns implicats per tal d’oferir-los un lloguer assequible o també la venda de l’immoble a les famílies que així ho desitgin.

«L’objectiu era trobar-nos amb la Sareb i seure’ns a parlar amb ells», explicava Puigtió. «Estem contents amb el que hem aconseguit» també apuntava, afegint que «és complicat que un ajuntament assoleixi una cosa així». D’aquesta manera, la pròxima setmana, la Sareb entrarà als jutjats la sol·licitud d’aturar el desnonament pel 8 de febrer i ajornar-lo per seixanta dies, el que és normal en un cas així. Després, el jutge haurà de tornar a marcar una nova data pel llançament.

Tanmateix, el propòsit final és que «cap de les famílies sigui desnonada» i per això des del consistori es farà un seguiment constant per assegurar-se que la Sareb compleix amb la promesa d’estudiar cada cas i parlar amb els veïns afectats. Totes aquestes comunicacions entre empresa i veïns tindran «un sol interlocutor», com demana la Sareb, i aquest serà el mateix Marc Puigtió.

El matí, al Congrés

A banda de tot això, el matí també han estat acollits al Congrés dels Diputats per dues formacions polítiques, amb la PAH de Madrid que els ha anat a donar suport. En aquest cas, han tingut una trobada amb Montse Bassa, d’ERC, i Rafa Mayoral, de Podemos. Tots dos els van «donar suport» i han demant que els donessin una resposta després de tenir la reunió amb la Sareb perquè era un «tema que els interessa». També els han demanat que els anessin passant totes les actualitzacions respecte al tema.

També van anar al Congrés dels Diputats on es van reunir amb membres d’ERC i Podemos

Per contra, cap representant del PSOE s'han volgut reunir amb ells, tot i que dimarts el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, es va comprometre a parlar amb els socialistes de Madrid perquè tinguessin aquesta reunió. De fet, Puigtió va afirmar que ahir va rebre un correu de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, amb la qual es volien reunir, que deia que «no es volia trobar» amb ells.

En tot cas, sembla que s’ha arribat a un acord i que les dotze famílies del 8-16 del carrer Pau Casals de Sant Julià de Ramis mantindran el seu habitatge, almenys fins més enllà del 8 de febrer a les deu del matí, quan s’havia de produir el desnonament. A partir d’ara, serà qüestió que els veïns dialoguin amb la Sareb per mirar de trobar la millor solució possible per cada un d’ells.