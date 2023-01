La reforma als pisos de l’Aurora del Pont Major de Girona s’enfila als 201.000 euros

Els «pisos de l’Aurora» de Girona tenen més a prop la seva reforma. L’Ajuntament de Girona ha aprovat, recentment, el projecte definitiu que ha de servir per millorar l’accés als habitatges situats al número 38 del passeig Sant Joan Bosco del barri del Pont Major. Es tracta d’una llarga reivindicació no només dels residents en els habitatges sinó també de veïns del barri que han anat veient com l’immoble s’havia anat degradant amb el pas del temps sense que alguns propietaris -els que no hi viuen- hi fessin res. De fet, la intenció del govern municipal és passar la factura als diversos propietaris dels diferents domicilis.

L’aprovació final del projecte s’ha fet revisant ell pressupost estimat per executar els treballs. L’import final s’ha enfilat fins als 201.028,57 euros. Fa només uns mesos, l’import previst per poder fer l’obra era de 168.321 euros però s’ha incrementat per culpa de l’augment dels preus del subministrament de materials. Revisió per garantir ofertes Es tracta d’una mesura que l’Ajuntament està fent amb tots els projectes per tenir uns preus actualitzats i suculents per les empreses, i evitar, d’aquesta manera, que el futur concurs per fer les obres tinguin ofertes i, per tant, no quedin desert. Això, suposaria un entrebanc per iniciar unes obres que ja acumulen algun retard respecte de les previsions inicials que havia ofert l’Ajuntament als residents que en els darrers temps temen que pugui haver-hi algun incident pel mal estat d’algunes de les estructures que s’han de canviar. El tinent d’alcaldia d’Urbanisme i Activitats, Lluís Martí, espera que abans de l’estiu es puguin licitar els treballs si les tramitacions per poder obrir el concurs públic avancin al ritme que pertoca. Edifici de l’any 1982 Es tracta d’unes obres reivindicades des de fa anys que acabaran repercutint en els propietaris dels domicilis de la finca, formada per trenta habitatges, construït l’any 1982 i on la majoria de residents són persones amb pocs recursos que paguen un lloguer o que han ocupat l’habitatge. Alguns propietaris són bancs i altres són persones que han llogat o, possiblement subllogat l’espai, i que s’han desentès des de fa anys de l’immoble. De fet, l’any 2017 l’Ajuntament de Girona va haver d’apuntalar el bloc en diversos punts pels riscos en l’estabilitat, va posar xarxes a la façana perquè els despreniments no caiguessin daltabaix i va repartir el cost entre els propietaris. L’actuació pendent En concret, en aquest edifici a tocar de les vies del tren, està previst substituir les passarel·les d’accés als diferents habitatges de les plantes superiors i la cornisa de protecció existents a l’edifici plurifamiliar per complir amb normativa vigent i reparacions puntuals de l’arrebossat de la façana. La parcel·la on està situat l’edifici del Pont Major té una superfície de 952 metres quadrats i l’accés es realitza a través d’un solar que es destina a aparcament. L’edifici té quatre façanes, les passarel·les es troben a la façana principal. Angoixa i patiment per unes reformes que fa anys que esperen L’escala vertical és oberta sense que hi hagi tancaments de fusteria i dona accés a les plantes primera, segona i coberta, on hi ha deu pisos repartits en cadascuna. L’actuació es realitzarà en diferents fases. L’accés als habitatges ubicats a les plantes superiors durant l’execució dels treballs, es garantirà sempre ja sigui mitjançant l’escala actual com també amb la col·locació d’una escala metàl·lica auxiliar que anirà desplaçant-se segons avancin les tasques.