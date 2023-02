L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha aprovat en sessió de ple extraordinari la viabilitat de l'estudi per la concessió del servei d'abastament d'aigua potable al municipi. Es contempla que aquest servei, que es licitarà per un període de deu anys i un import de fins a 9,2 milions d'euros, s'ocupi també del manteniment i la millora del clavegueram en un únic contracte. L'estudi de la viabilitat de la concessió preveu unes inversions de més de 492.000 euros per reformar part de la xarxa del clavegueram i pluvials, renovar els comptadors que tenen més de quinze anys d'antiguitat (que representen el 82% del total) i la millora d'algunes instal·lacions.

Les característiques actuals de la xarxa a Cassà, on el 45% de les canonades són de fibrociment (molt per sobre de la mitjana nacional que està al 20%), fa que eliminar aquest tipus de conduccions sigui unes de les prioritats. Les inversions que l'empresa concessionària haurà de realitzar en els dos primers anys recullen la legalització de la xarxa d'abastament d'aigua potable, per complir amb els requisits d'emmagatzematge de productes químics, la reforma del clavegueram del carrer Cervantes, (cantonada amb la plaça de la Font de Can Tolosà), la impermeabilització i reparació dels dos vasos del dipòsit vell d'aigua potable i la renovació dels comptadors durant el primer any. El segon any, es preveu la reforma del clavegueram del carrer Pompeu Fabra i la de la xarxa de pluvials del carrer Peralada. La concessió també preveu un cànon variable de millora d'infraestructures hidràuliques del 4,25% dels ingressos, que s'estima que representaran uns 38.000 euros anuals i que també es destinaran a inversions. Un import pot augmentar en el procés de licitació. Amb tot, l'estudi estima que la factura de l'aigua es podria veure reduïda fins a un 7%, cosa que es traduiria en un estalvi significatiu pels veïns i veïnes de Cassà de la Selva.