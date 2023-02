L'Ajuntament de Girona permetrà escollir als usuaris de la Girocleta la ubicació de les sis noves estacions previstes a través d'una consulta. D'aquestes, tres s'han d'habilitar aquest any, conjuntament amb les tres que van quedar pendents el 2022, i tres més es col·locaran l'any que ve. El servei de bicicleta compartida ha registrat un augment del 19,4% d'usuaris. En xifres, si el 2021 tenia 3.242 abonats, va tancar el 2022 amb 3.870. Els abonats actuals també superen els del 2019, abans de la pandèmia, en un 7,7%. La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, atribueix l'augment d'usuaris a "la millora del servei". En consonància, el nombre de viatges també va a l'alça. El 2022 se n'han fet 509.523; un 15,4% més que l'any anterior.

Actualment, el servei de la Girocleta disposa de 300 bicicletes compartides repartides a les 26 estacions que hi ha a la ciutat. A més, n'hi ha 120 al magatzem a punt per substituir les que calgui i també per abastir les noves estacions previstes. "Tenim el repte i l'obligació d'instal·lar nou estacions fins al 2024", detalla la regidora de Mobilitat a l'Ajuntament de Girona. La ciutat va rebre una subvenció dels fons europeus Next Generation per fer aquesta actuació, que preveia instal·lar tres noves estacions cada any a partir del 2021 fins a completar-ne dotze en total. El cost global de la instal·lació és de 360.000 euros, dins el qual també s'hi inclou la compra de 250 bicicletes noves que el consistori espera rebre a finals d'any o principis del que ve.

Les primeres tres estacions de Girocleta finançades amb aquests fons europeus van entrar en funcionament el 2021, quan estava previst. Són les que hi ha a la plaça de Celestina Vigneaux, a Taialà i a l'encreuament entre l'avinguda de Sant Narcís i el carrer d'Antoni Gaudí. Les que s'havien d'habilitar l'any passat van quedar pendents "per culpa de l'augment del preu dels materials", que en va retardar l'entrega, i no s'instal·laran fins a la primavera d'aquest 2023. En concret, segons la votació popular a partir d'una enquesta que va obrir el consistori, es posaran a la plaça del mercat del Lleó, a l'avinguda Lluís Pericot a l'alçada amb el carrer Caldes de Montbui i al passeig d'Olot. Pel que fa a la ubicació de les sis estacions restants, encara es desconeix.

Consulta als usuaris

Per definir-la, el consistori preveu obrir de nou una votació en línia aquest hivern. Aquest cop, però, la restringirà als usuaris de la Gircocleta per evitar repetir la problemàtica de la darrera consulta, on la regidora reconeix que "segurament es va obtenir un resultat una mica esbiaixat". A l'última enquesta, no hi havia cap restricció de vot i ho podia fer tothom les vegades que volgués. En aquesta ocasió, s'aprofitarà també la consulta per fer una enquesta del servei: "No volem conèixer només on han d'anar les noves estacions, sinó també l'opinió del servei de la Girocleta".

Rècord d'abonats

El desembre del 2022 s'ha registrat el màxim d'abonats a la Girocleta des que es va posar en marxa el servei de bicicletes compartides. La regidora de Mobilitat a Girona ho associa a "la millora del servei", amb més estacions i disponible les 24 hores del dia. "Voldria pensar que és per això i també pel foment del seu ús entre els joves d'entre 16 i 17 anys, que ho tenen gratuït". El consistori té la intenció d'ampliar el servei gratuït de Girocleta fins als 18 anys.

El que també ha augmentat són els desplaçaments amb Girocleta. Sureda ho atribueix a diverses causes. Per una banda, afirma que hi pot haver influït "tant l'augment de consciència ambiental de la població, com la pujada del preu del carburant". Però no descarta que pugui ser també a causa de "les reticències de l'ús del transport públic després de la covid".

El servei va començar a estar obert les 24 hores del dia durant les fires de Sant Narcís del 2021. I, de fet, per fires és quan registra el major nombre de viatges. El 2022, es van fer 54.835 desplaçaments a l'octubre i 53.848 al novembre. Unes xifres que contrasten amb les del mes d'agost (31.215) quan es va registrar la freqüència més baixa. "Es va decidir activar-lo a la nit precisament perquè per Sant Narcís hi ha molta oferta d'oci a la ciutat i vam considerar que el transport públic que s'oferia no era proporcional", detalla la regidora. I afegeix: "Veient l'èxit, ho vam deixar de forma permanent".

Un dels temors era que activar-lo de nit, fes augmentar el vandalisme en el servei. Tanmateix, Sureda assegura que això no ha passat. "Hi ha poques incidències amb les bicicletes, més enllà que de tant en tant n'apareix alguna on no hauria de ser", conclou.