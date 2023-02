Ferran Rodero va ser presentat com a cap de llista de Junts per les pròximes eleccions municipals a Quart. En un acte celebrat divendres a la Biblioteca Miquel Pairolí l'alcaldable va exposar les línies mestres del projecte de la formació i es va comprometre a donar un «nou impuls» al municipi amb «rigor, transparència i proximitat».

Rodero va destacar els punts clau de la seva candidatura, com posar en valor la història i identitat de Quart, i també impulsar les entitats com a eixos principals de treballs. En aquest sentit, va posar sobre la taula temes com el comerç, la seguretat, la neteja o la mobilitat. El candidat va afirmar que treballarà per «aconseguir la complicitat de les administracions supramunicipals» perquè «ser un poble petit no implica renunciar al màxim de serveis».

A l'acte també hi van intervenir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, la candidata de Junts a l’alcaldia de Girona i exconsellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis i l’exconseller d’Economia Jaume Giró. També hi van assistir la presidenta de la Vegueria de Girona, Maria Àngels Planas i la presidenta de Junts al Gironès, Fanny Carabellido.

Ferran Rodero, de 44 anys i enginyer industrial de professió, és actualment el director d’ACCIÓ a Girona, l’Agència per a la Competitivitat Catalana de la Generalitat de Catalunya, càrrec que ocupa des de 2008 i que compagina amb la docència a la UOC i UdG i el voluntariat amb altres entitats associatives. Fins fa unes setmanes, ha estat Director General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament d’Economia amb el conseller Giró.