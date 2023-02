Ampliaran la vorera del costat del pont de l’Areny, amb un pas elevat pels cotxes

L’Ajuntament de Girona ampliarà la vorera situada entre el pont de l’Areny i el carrer del Carme, col·locant un pas elevat pels vehicles que es vulguin dirigir a plaça Catalunya. Fa anys que els veïns de la zona reclamen aquest projecta i ara, per fi, es farà realitat el seu desig. El consistori ha tret a licitació la redacció del projecte per un valor estimat d’uns 18.000 euros que, a grans trets, contempla ampliar la vorera eliminant un tram del vial on fins ara circulen cotxes en sentit plaça Catalunya. Tot això, suposaria un canvi notable pel que fa al trànsit en aquest sector.

Amb aquest nou projecte, els vehicles que anessin direcció a plaça Catalunya haurien de pujar primer el pont i després baixarien per on hi ha ara unes escales. A partir d’allà, tornarien a circular amb normalitat pel carrer del Carme, mentre que els que volguessin anar cap al Mercat del Lleó haurien de girar a l’esquerra. D’aquesta manera, s’eliminaria un tram de calçada del carrer del Carme per convertir-lo en una vorera més ampla, d’uns cinc metres, que aniria, més o menys, des de l’alçada de l’encreuament d’aquesta via amb el carrer Vista Alegre, -el de la comissaria dels Mossos, al costat del pont que és una prolongació del carrer Bisbe Lorenzana- fins passat el pont de l’Areny. Per tant, per aquesta zona només hi podrien passar els vehicles autoritzats -amb aparcament al sector- i ho farien en velocitat reduïda.

D’aquesta manera, la reforma comporta una millora de la morfologia dels murs de contenció de l’accés a l’estrep est del pont -el del costat del carrer del Carme-, així com el canvi de rasants de la via i l’adequació dels accessos als edificis existents mitjançant una plataforma única. També s’aprofitaria per adequar diferents zones malmeses i uniformitzar l’àmbit d’intervenció, a part que caldrà reformar les instal·lacions d’alguns serveis, siguin municipals o de companyies.

«L’Ajuntament sempre ha donat la cara, senzillament el sistema és així, i tot s’allarga molt davant el descontentament dels veïns» Pep Fortià - President de l'associació de veïns de Carme-Vista Alegre

El president de l’associació de veïns del barri Carme-Vista Alegre, Pep Fortià, afirma que fa anys que els veïns reclamen aquesta ampliació de la vorera. L’actual situació provoca un «escanyament», amb aquests dos vials. De moment, el projecte encara no s’ha fet realitat. No en culpa a l’Ajuntament, que creu que «sempre ha donat la cara», sinó que «senzillament el sistema és així, i tot s’allarga molt davant el descontentament dels veïns». Ara sembla que veuran com aquest projecte es farà realitat, però hauran d’esperar uns mesos. Primer s’haurà de redactar el projecte, després s’haurà de treure a licitació l’execució de les obres i, finalment, hi haurà d’haver una empresa que l’executi.

Un carril bici al pont de l’Areny

En paral·lel, el consistori també està treballant per millorar la passera del pont de l’Areny. En aquest sentit, pròximament traurà a licitació una reforma que permeti passar bicicletes per la infraestructura, fent-la així més ampla. Prèviament, ja s’ha elaborat un estudi geotècnic perquè aquest carril bici sigui possible. A més, també s’han tingut en compte els canvis que comportaria treure els serveis que passen per sota del pont amb les companyies corresponents. Com poden ser d’electricitat o cablejat dels semàfors de la zona. En cada cas s’han trobat diferents solucions.

Un altre projecte del consistori ampliarà el pont de l'Areny per crear un carril bici

Els altres ponts del Carme

El pont de l’Areny no és l’únic que hi ha al llarg del carrer del Carme. N’hi ha altres en els quals l’Ajuntament està treballant per millorar-los, com és el cas de la passera de la font del Rei, que porta des de desembre de 2020 tancada perquè l’estructura no estava en condicions. En aquest sentit, s’ha fet un estudi hidràulic que compta amb el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Fortià explica que aquesta passera «feia molt de servei» als veïns de la zona, que hi passaven «diàriament». El president de l’associació de veïns també explica, a causa de l’estudi, «es van allargant els tràmits», però que ja hi hauria un projecte, que encara s’hauria de redactar, que contemplaria fer una passera més ampla. «Seria mixta», apunta, per bicicletes i vianants.

El consistori treballa en la reobertura de la passera de la font del Rei i en el nou pont que ha de connectar el Carme amb Montilivi

Una altra passera molt demanada pels veïns del final del carrer del Carme és la que connectaria aquesta via amb el barri de Montilivi. De fet, fa anys que els veïns reivindiquen aquesta infraestructura, que s’ubicaria entre el número 54 del carrer del Carme i Emili Grahit. Ho han fet en diferents actuacions, com recollides de firma o esdeveniments - una xocolata o mostra floral, entre altres». L’Ajuntament també confirma que està treballant en aquest aspecte i que, igual que la passera de la font del Rei, s’ha fet un estudi hidràulic que ja compta amb l’aprovació de l’ACA.