Un dels investigats per la seva suposada vinculació amb l'assassinat de Carmen Font Senen, supervisora del servei de diàlisi de la Clínica Girona, durant un robatori a casa seva el 25 de setembre del 2020 sortirà en llibertat pagant una fiança de 7.500 euros. L'Audiència de Girona ha estimat el recurs de l'advocat de la defensa, Sergio Noguero. El sospitós està en presó preventiva des del desembre del mateix any. La investigació apuntava que aquest investigat va formar part del pla però no va arribar a pujar al domicili on els altres dos empresonats haurien perpetrat l'assalt. És el segon investigat que pot sortir de la presó pagant una fiança. L'Audiència va adoptar la mateixa mesura per a la seva dona, companya de feina de la víctima.

Després de dos mesos d'investigació, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona va desplegar un operatiu el 30 de novembre del 2020 que es va saldar amb la detenció de quatre sospitosos per la seva presumpta vinculació amb el crim de la infermera. D'entrada, el jutjat d'instrucció 2 de Girona va decretar presó sense fiança per a tots quatre. A dos d'ells, un matrimoni, per haver format part del pla ordit per cometre el robatori tot i que no van ser autors materials, segons la investigació.

L'Audiència de Girona ja va estimar parcialment un recurs interposat per Noguero fixant una fiança per a la dona, que era companya de feina de la víctima. Ara, el tribunal ha tornat a atendre la petició del lletrat i imposa una fiança de 7.500 euros al seu marit, que està en presó preventiva des del desembre del 2020.

La interlocutòria recull que el nucli a l'hora de resoldre si es mantenia la presó preventiva era si existeixen indicis per atribuir-li a aquest investigat un delicte d'assassinat, a banda del de robatori amb violència. La secció tercera de l'Audiència de Girona conclou que, encara que hi hagués un acord previ per cometre l'assalt, "no es pot sostenir amb la contundència que pretenen les acusacions aquesta participació": "No va estar present en el moment de la causació de la mort i no consta que els considerats autors materials portessin armes o algun tipus d'instrument perillós que li pogués fer inferir aquesta possibilitat".

El tribunal sosté que l'ús de la violència durant el robatori sí que podia ser un risc "assumit" per l'investigat perquè era possible que els assaltants fossin agressius per intentar saber on eren les caixes fortes i la combinació per obrir-les però argüeix que no s'havia de suposar "amb la probabilitat requerida" el desenllaç tràgic: "No apareix com una conseqüència natural de l'acció natural de l'acció predatòria perquè no era, en principi, acabar amb la vida de la víctima".

"La debilitat dels indicis de la seva participació en el delicte d'assassinat fan que la gravetat dels fets que se li poden atribuir es vegi ostensiblement reduïda", exposa l'Audiència que apunta a possibles delictes de robatori amb violència i detenció il·legal. Per això, resol que la mesura de presó provisional sense fiança ja no és "estrictament necessària" per eliminar el risc de fugida.

L'Audiència no accepta la llibertat sense fiança perquè sí que hi ha "indicis sòlids" dels altres dos delictes que suposen penes "de suficient gravetat" com per imposar la fiança. El tribunal també l'obliga a compareixences cada 15 dies i li prohibeix sortir del territori Schengen.

La investigació dels Mossos apunta que el matrimoni va participar en la planificació del robatori i que va ser a través de la dona que van aconseguir concertar una visita a la consulta de podologia de la víctima. Hauria estat a través WhatsApp que ella mateixa li va enviar dient-li que tenia un client interessat. L'home va acabar concertant l'última hora de visita del dia 25 de setembre del 2020 a nom de 'Carles Riera', un nom fals.

Segons la investigació, va ser d'aquesta manera que els dos autors materials van aconseguir accedir a casa de la víctima mentre l'altre investigat pels fets (el marit de la companya de feina) els esperava a l'exterior.

L'objectiu, segons la investigació, era cometre un robatori però els assaltants van matar la víctima i van fugir deixant-la lligada. Les companyes de feina la van localitzar l'endemà després d'anar al domicili alertades perquè no havia anat a treballar.