El jurat selecciona els cinc finalistes per dirigir la ràdio municipal de Girona

El jurat per valorar els mèrits dels set aspirants a dirigir la ràdio municipal, Girona FM, es van reunir ahir i van escollir els cinc finalistes. En aquest cas són: Jordi Altesa, Albert Bassas Pujol, Rubén Herranz Vieito, Oriol Mas Lloret i Sebastian Ruiz Cabrera. En aquest cas, Joan Coll Bagur i Jordi Ribot Puntí, que no han sumat cap punts dels 14,5 possibles. Es preveu que el nou director de Girona FM sigui escollit el mes d’abril. Aquest, tindrà un sou anual brut de 41.881,36 euros, amb un contracte de quatre anys des del dia de la contractació, i podrà prorrogar-se un màxim addicional de dos anys si les dues parts ho consideren.

Les puntuacions

El candidat que ha obtingut més punts ha estat Oriol Mas, sumant 4,51 punts dels 14,5 totals. En aquest cas, es valorava l’experiència professional i el treball similar desenvolupat en àmbit públic o privat amb un màxim de sis punts, la formació -cursos, seminaris o estudis vinculats a la plaça convocada- també amb sis punts, el coneixement de català amb un punt i coneixements informàtics específics amb 1,5 punts. El jurat que ha valorat aquests aspectes estava presidit pel cap de l’Àrea de Drets de les Persones de l’Ajuntament, Narcís Casassa. Mentrestant, els vocals han estat a responsable de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament, Sílvia Planas i el president del Consell Assessor de l’emissora, Jordi Grau.

Per altra banda, Jordi Altesa ha assolit la segona puntuació més alta (4,39), seguit d’Albert Bassas (3,52), Rubén Herranz (3,33) i Sebastian Cabrera (1,3). Ara, les persones interessades tenen de deu dies per a la presentació d’al·legacions contra la valoració de mèrits. Un cop acabat aquest període, els cinc aspirants tenen un mes per presentar una proposta de programació per un any, un pla de gestió i d’organització, un pressupost i un pla financer.

Els finalistes:

Jordi Altesa és el director de continguts del Grup Corisa, que gestiona diversos mitjans de comunicació a la Garrotxa, la Cerdanya i al Ripollès. Ha estat cap d’informatius de Ràdio Olot, responsable de comunicació dels ajuntaments de Sant Joan les fonts i de la vall d’en Bas i ha treballat en diversos mitjans de comunicació.

Albert Bassas treballa a RAC1 i posa la veu a Montilivi com a speaker de l’estadi del Girona FC, ha treballat per diverses ràdios i participa regularment en tertúlies televisives esportives.

Ruben Herranz ha estat director de Ràdio Palafrugell i ha treballat en diferents mitjans de comunicació. Treballa en una agència que gestiona la informació de diverses administracions públiques del Pla de l’Estany.

Oriol Mas és l’actual coordinador de l’Oficina de Comunicació de l’Ajuntament de Girona, un càrrec d’assessor lligat a l’àrea d’alcaldia de Marta Madrenas. Anteriorment havia estat el cap d’informatius de Televisió de Girona i havia també treballat a diverses ràdios locals.

Sebastián Ruiz ha treballat com a fotoperiodista i documentalista per diversos mitjans i ha realitzat diversos reportatges audiovisuals a multitud de països.