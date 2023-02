Estudiants de la Universitat de Girona, a través del sindicat MalEducats, i l'associació Som Sostre han fet una protesta aquest matí al voltant de la seu de la institució al Barri Vell per queixar-se de la instal·lació d'unes reixes a les voltes de la pujada de la Facultat de Lletres i Turisme. Aquestes voltes havien servit de refugi a diverses persones sense sostre, que actualment estan acollits a l'antic edifici UNED pel pla de fred impulsat per l'Ajuntament de Girona. La instal·lació de les reixes es va produir el passat 22 de desembre, i el portaveu del sindicat MalEducats, Martí Morera, explicava que ja l'endemà fa sorgir una iniciativa «espontània» per part d'estudiants d'Educació Social que van col·locar pancartes «qüestionant la universitat».

Tanmateix, la protesta s'ha dut a terme avui, coincidint amb la jornada de portes obertes de la UdG, per tenir «més ressò», deia Morera. Especialment, aquesta repercussió la volen tenir «entre la fornada dels nous estudiats, perquè vegin que la universitat està viva més enllà de la imatge institucional». L'acte principal d'avui ha estat la lectura d'un manifest, però també s'ha pogut veure una manifestació més artística, amb diferents fotografies exposades a les reixes que es van instal·lar. Aquestes imatges, fetes per un antic alumne de la UdG, volen exposar el problema. N'hi havia de l'espai encara sense reixes i també d'alguns sense sostre que hi van estar.

Per la seva banda, el vicerector de la UdG, Salvador Martí, afirmava que la instal·lació de la reixa estava prevista des de fa dos anys. La institució havia detectat aquests sense sostre a la seu del Barri Vell i «ens deien que s'havien de retirar, però des de la universitat ho consideràvem una realitat que existia i que podia servir perquè la gent increpés sobre la situació de la desigualtat», deia Martí. Tanmateix, «ja havíem parlat amb l'Ajuntament i La Sopa perquè l'allotjament era transitori» i, finalment es van instal·lar les reixes abans de Nadal, sense haver de desallotjar ningú.

Les reixes es van col·locar perquè al darrere hi ha uns magatzems que s'havien de protegir d'alguna manera. El vicerector també assenyala que els estudiants tenen «tot el dret» a protestar i, de fet, des de la UdG «compartim la necessitat que les institucions tinguin cura de les persones que estan al carrer». En tot cas, no són les primeres reixes que s’instal·len a Girona «en llocs on el sense sostre es refugiaven», deia el portaveu de Sense Sostre, Cristian Lienlaf. El que és més conegut com a «arquitectura hostil».