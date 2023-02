Després de dos anys marcats per la pandèmia que van impedir celebrar la Fira com a tal, el cap de setmana va tornar la Fiporc de Riudellots de la Selva, tractant-se aquesta de la 10a edició. La fira es trobava oberta des de les 9 del matí fins les 18h i gaudia d’una àmplia programació, que oferia des d’activitats lúdiques per a tots els públics fins a la mostra de com s’usa el porc en la gastronomia.

Pel que fa a les xifres d’assistència, Josep Santa Maria, el regidor de promoció econòmica i el responsable del Fiporc, explica que «s’han superat les expectatives» i calculen que «la previsió que teniem d’entre 15.000 a 17.000 visitants s’hagi vist superada». Tot i així, fins a finals d’aquesta setmana «no podem dir una xifra exacta», ja que «encara no s’ha fet el recompte, però som positius», diu. Un miler de nens entonen una reflexió sobre el poder «L’excel·lent resposta de la fira es deu a la bona organització i al bon temps d’aquest cap de setmana», assegura el regidor, visiblement satisfet. «Hi ha hagut públic durant els dos dies i s’ha venut molt», afegeix.