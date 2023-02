Una veïna de Girona denuncia que un locutori li ha estafat 1.600 euros

Una veïna de Girona ha interposat una denúncia contra un locutori, a qui acusa d’haver-li estafat 1.600 euros. L’establiment està situat al barri de Can Gibert del Pla de Girona i era la primera vegada que l’afectada hi acudia.

Els fets van tenir lloc el 17 de desembre, quan la víctima va anar al locutori i va fer una transferència internacional de 2.000 euros (dues de mil perquè era el màxim per transferència) que havia d’arribar el mateix dia a la seva família. «El meu sogre va anar-los a buscar però li van dir que no hi havia cap enviament», explica l’afectada. Davant aquesta situació, va acudir al locutori reclamant una anul·lació. El propietari li va dir que aquest tràmit trigava dues setmanes a fer-se, però quan aquest termini va passar no va tornar-li res. La resposta era que l’empresa a qui havia fet la transferència no li ho havia ingressat, però l’afectada va trucar a aquesta empresa i li van dir que en cap moment s’havia fet aquest traspàs.

«Vaig anar-hi diversos cops a reclamar-li els diners, però sempre em posava excuses per no tornar-me els diners, o em deia que ho faria d’aquí a uns dies», manifesta la víctima.

Va intentar posar una reclamació, però no li va facilitar cap fulla, i ha hagut d’anar a Consum a fer els tràmits.

Ara per ara, només ha pogut recuperar 400 euros, i ha interposat una denúncia als Mossos d’Esquadra per estafa. Assegura que se sent angoixada perquè encara no ha rebut cap comunicació policial. Per ara, ha hagut d’enviar 2.000 euros més a la seva família i tem no poder recuperar tots els diners, que els havia d’enviar a la seva sogra, que s’ha de sotmetre a una intervenció hospitalària i ha de pagar despeses de sanitat.

«Em fa molta ràbia»

«És una quantitat important per mi, em fa molta ràbia que després de fer això continuï tenint el local obert», critica. «Em sento molt impotent, jo i el meu home treballem cada dia com bojos per guanyar diners de manera honrada i, en canvi, hi ha gent que s’aprofita de la feina dels altres», diu, i lamenta el moment que va decidir canviar de locutori: «feia 18 anys que enviava diners al mateix lloc, però per estalviar-me un euro vaig decidir canviar, i m’ha hagut de passar això», conclou.