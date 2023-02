L'Ajuntament de Girona ha obert una enquesta perquè els abonats i abonades de la Girocleta puguin proposar les sis noves estacions que s'han d'instal·lar el 2023 i 2024, tres cada any. No és la primera vegada que es fa una enquesta similar. El 2021, l'Ajuntament ja va demanar a la ciutadania on creia que era oportú ubicar les noves estacions, una enquesta que va tenir uns 200.000 vots, d'usuaris del servei i de població en general, el que va provocar polèmica. Ara, s'ha canviat el sistema i només els abonats de la Girocleta podran fer les propostes. Aquests, rebran un correu electrònic amb l'enllaç directe a l'enquesta, que estarà obert fins al 26 de febrer.

Durant el primer semestre de 2023 també es preveu que s'instal·lin les tres estacions que s'havien d'haver posat en funcionament l'any passat. El material per fer les estacions va tardar més temps del que s'esperava i no es van poder crear el 2022. Aquestes, estaran ubicades a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba, al passeig d'Olot, prop de la plaça de Fidel Aguilar, i a l'avinguda de Lluís Pericot, entre els carrers de Sant Hipòlit i de Sant Salvador d'Horta.

Al mateix temps, els usuaris també disposaran d'una enquesta per poder avaluar el servei i fer propostes de millora. Per exemple, es demanarà per quin motiu utilitzen la Girocleta, quines accions podrien millorar-ne el funcionament. És la primera vegada que l'Ajuntament impulsa una enquesta per conèixer la percepció dels usuaris del servei.

«La Girocleta és un èxit del conjunt de la ciutat, i ho és gràcies a dos factors: a l'ús cada vegada més important que en fan els usuaris i usuàries, i a una política que hem fet des de l'Ajuntament d'ampliació de bicicletes, d'estacions i d'horari a tot el dia. Perquè aquest èxit continuï creixent volem saber què en pensa la gent que la fa servir, i com creu que podem millorar, per poder extreure conclusions i continuar fent passes endavant en el servei. A més, volem implicar les persones usuàries del servei en la presa de decisions perquè la Girocleta els sigui de màxima utilitat, que és la manera de continuar augmentant abonats i fomentant l'ús de la bicicleta», destacava la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda.