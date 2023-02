L’Ajuntament de Girona, ha acollit aquesta a la tarda, un acte de reconeixement al Servei de Dinamització i Mediació del Barri Vell, de l’Associació de Veïns i Veïnes per la Dinamització Social i Cultural del Barri Vell de Girona. El servei, amb un equip de professionals encapçalat per l’advocada Paloma Lavandeira, ha estat guardonat als Premis ADR Justícia del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat.

El Premi

El servei ha estat premiat com la «Millor iniciativa en mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR) impulsada per institucions o organitzacions públiques o per professionals, empreses o entitats privades».