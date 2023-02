L'Auditori de Girona ha presentat aquest dijous la iniciativa 'Auditori Obert', impulsada amb l'objectiu d'acostar la cultura a més col·lectius a través d'una dotzena de propostes. El projecte inclou el 'Canta Gran!', un cor que promou l'envelliment actiu; l'Espai Calma, una sala de recolliment durant els concerts; un sistema de comunicació per a persones amb discapacitat auditiva, concerts per a les escoles o un servei de cangur durant alguns dels concerts, entre d'altres. A la presentació hi han assistit el vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, i el director de la Fundació Auditori Palau de Congressos, David Ibáñez, que han destacat la "voluntat d'assegurar drets culturals" del projecte.

Segons ha detallat el director de la Fundació Auditori, vuit de les dotze propostes "són de creació recent". Aquest és el cas, per exemple, del 'Canta Gran!', el servei de cangurs o les sessions matinals per a persones amb discapacitat. El conjunt de propostes noves s'afegeix a les que ja existien com els concerts a l'aire lliure de 'Notes al parc' o l'accés a baix preu per persones en situació de vulnerabilitat que ofereix 'Apropa Cultura'.

Dotze propostes

Una de les activitats que s'ha estrenat aquesta temporada és el 'Canta Gran!'; un cor musical i pedagògic pensat per promoure un envelliment actiu a través del cant en grup. Actualment, hi participen unes 160 persones d'entre 60 i 85 anys d'arreu de les comarques gironines. El cor farà el seu primer concert el pròxim diumenge 26 de febrer a les 18 h a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona. L'actuació comptarà amb la direcció de Montse Meneses i la participació de la cantant solista Carme Canela, a més de l'acompanyament d'una formació de músics professionals. El projecte es desenvolupa en col·laboració amb el Departament de Promoció de les Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona, el Servei Educatiu de l'Auditori de Barcelona i l'Ajuntament de Girona.

Una altra de les iniciatives que formen l'Auditori Obert són els 'Concerts comunitaris'. Es tracta de projectes que impliquen la participació d'artistes aficionats i de col·lectius no professionals, que treballen al costat de músics professionals en un projecte que forma part de la programació de l'Auditori de Girona. 'La Novena de Beethoven participativa' i 'El Messies Participatiu' són alguns d'aquests concerts que s'han dut a terme darrerament.

L'àmbit social també compta amb 'Un matí d'orquestra', dirigit a col·lectius en situació de risc d'exclusió social, i molt especialment a persones amb trastorn mental i a les seves persones cuidadores. Durant la temporada 2023, aquest projecte es duu a terme gràcies a la implicació de la GIO Symphonia i Apropa Cultura, amb dues sessions els dies 12 i 13 d'abril.

També, a través del programa socioeducatiu 'Apropa Cultura', l'Auditori de Girona posa a l'abast dels centres, serveis socials i entitats que treballen amb persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat, entrades dels concerts de la programació estable i també dels concerts escolars. Durant el 2022, 276 persones han assistit a algun dels concerts a través d'aquest programa.

Bucles d'inducció magnètica

L'Auditori de Girona també té previst posar aviat en marxa un nou sistema de comunicació per a persones amb discapacitat auditiva, gràcies al suport de la Fundació la Caixa. Aquest sistema, conegut com a bucle d'inducció magnètica, transforma el senyal sonor en un camp magnètic, que és captat pels sistemes de pròtesi o implants de les persones amb discapacitat o pèrdua auditiva oferint un so més net i intel·ligible. Aquest sistema s'incorporarà a tots els actes organitzats a les tres sales principals de l'equipament, així com en els punts principals d'atenció al públic com les taquilles de l'Auditori.

A més, recentment, l'Auditori de Girona també ha posat en marxa l'Espai Calma, una sala destinada al recolliment durant els concerts especialment pensada per a l'alletament o per a espectadors amb alta sensibilitat acústica. Aquest espai està situat al primer pis de l'Auditori i obert a tothom durant tots els concerts.

Un altre servei que ha començat aquesta temporada és el de cangur que serà gratuït durant els concerts. Està dirigit a famílies amb nenes i nens d'entre 3 a 12 anys per contribuir a la millora de la conciliació familiar. I, tot i que no requereix haver comprat entrades pels menors, cal reservar-ho prèviament. De moment, es farà una prova pilot en tres concerts: Canta Gran! (26 de febrer), SCIC & Metropolitan Union (6 de maig) i El Pony Pisador + artista convidat (7 de maig). La iniciativa s'ha promogut en col·laboració amb el servei La Gombola de l'Ajuntament de Girona.

Per últim, també es promouen concerts per a escolars. Durant aquest curs, accediran a l'Auditori 66 centres educatius de Girona i comarca, amb gairebé 5.000 alumnes. Aquesta és una activitat que es duu a terme en col·laboració amb La Caseta – Serveis Educatius de l'Ajuntament de Girona, dirigit a totes les escoles. A més, s'inclouen dins de l'Auditori Obert iniciatives com 'Notes al Parc', 'Tots junts a cantar', jornades formatives sobre música, 'Educa amb l'Art' i les conferències prèvies als concerts.