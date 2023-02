Els diputats de la CUP, Dani Cornellà i Nogay Ndiaye, seran aquest matí davant l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà per demanar que no es tanquin les dues línies de 1r d’ESO. Segons explica la formació, la decisió s’ha pres sense el consens necessari entre l’administració, les famílies i les associacions. En aquest sentit, proposen un procés d’escolta i acompanyament amb tots els agents implicats per trobar la millor solució i poder evitar el tancament d’aquestes dues línies.