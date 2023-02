El ple extraordinari per debatre un posicionament municipal sobre l'institut Narcís Xifra de Girona s'ha fixat pel divendres 3 de març a les nou del matí. La convocatòria està forçada pels dos principals grups de l'oposició, Guanyem i PSC, que van presentar un escrit per convocar la sessió extraordinària seguint els passos marcats pel Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Tot plegat, desencadenat per l'anunci del Departament d'Educació de la intenció d'eliminar l’ESO de l’institut Narcís Xifra hi ha hagut diferents reunions, protestes i comunicats de rebuig per una proposta que feia mesos que es treballava i que, pretén convertir el centre en un «referent» de la Formació Professional i també amb un ventall de batxillerats especialitzats. Aquesta idea del govenr català ha provocat un rebuig de moltes famílies i la comunitat educativa i veïnal del Pont Major.

El debat

El debat girarà a l'entorn de tres punts. El primer, que l'Ajuntament mostri el compromís en mantenir les dues línies d'ESO a l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà pel pròxim curs. El segon punt és desenvolupar un projecte per refermar la Formació Professional a la ciutat per tal de tenir una FP integral. Per últim, també es vol transmetre aquests acords al Departament d'Ensenyament de la Generalitat. La proposta que surti del debat no és definitiva ja que la paraula final la té el Departament.

La Generalitat detalla que la preinscripció en els cursos d'ESO s'ha de fer entre el 8 i el 20 de març, mentre que la matrícula serà entre el 20 i el 28 de juny.