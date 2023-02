La Universitat de Girona (UdG) ha impulsat una xarxa d'agents educatius a Bangalore (Índia) per transformar l'educació dels infants vulnerables. Aquesta xarxa aposta per l'aprenentatge creatiu, la tecnologia i el joc. El projecte està liderat pel grup de recerca UdiGitalEdu, que ja ha desenvolupat diversos projectes educatius a l'Índia en els últims 14 anys. El grup de recerca coordina cinc organitzacions sense ànim de lucre amb quatre escoles dels barris més desafavorits de Bangalore. El projecte va arrencar el juliol, quan es va organitzar una trobada entre les entitats i mestres. En total hi van participar 70 professionals i 150 infants.

La trobada es va batejar com la Nimaya Fest, ja que 'nimaya' vol dir intercanvi en sànscrit. En aquest festival de l'intercanvi hi van participar les entitats Paper Crane Lab, Quest Alliance Headstreams, Project DEFY i Yuya Chintana Foundation. Per altra banda, el professorat era de quatre escoles de la Parikrma Humanity Foundation. A més, en la trobada hi van participar dues estudiants de la doble titulació de Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària de la Facultat d'Educació de la UdG. Aquesta és la primera vegada que dues estudiants participen en un projecte sobre el terreny. Durant l'estada, també es van visitar centres educatius de Bangalore i de la Parikrma Humanity Foundation. Entre elles hi ha les escoles Shishu Mandir o Shanti Bhavan, que són candidates a participar en els emparellaments entre escoles que promou InventCat, una iniciativa que es desenvolupa dins del Pla d'Especialització de Competència Territorial 'Girona, la innovació social i digital davant dels reptes del nou mil·leni'. Finalment, com a propostes de futur, el projecte pretén reforçar les sinergies entre les organitzacions de Bangalore. També es vol ampliar les relacions amb la Universitat Srishti, a partir de projectes conjunts, i amb la mobilitat del seu professorat per fer estades a la UdG. El projecte va néixer el 2009 sota el nom Inventors4Change en una escola rural del sud de l'Índia. Amb els anys, la iniciativa solidària i educativa ha anat creixent incorporant altres indrets de Catalunya o Colòmbia, així com també altres països europeus dins del programa Erasmus+. Des de 2013, a part de promoure experiències d’aprenentatge creatiu en escoles amb infants de comunitats vulnerables, el projecte també impulsa la creació conjunta entre equips d’infants de diferents escoles i països per tal de desenvolupar la ciutadania global. Al sud de l’Índia, que és on va començar la iniciativa, durant els últims anys s’han fet tasques de formació de mestres i tallers d’educació maker amb infants de quatre escoles de la Parikrma Humanity Foundation, a la ciutat de Bangalore. Aquests són centres educatius que donen educació de qualitat a nens i nenes provinents dels slums, els barris més deprimits de la ciutat. A través d’Inventors4Change, les escoles de Parikrma s’han connectat amb escoles catalanes, colombianes, italianes, romaneses, angleses i d’altres països, tot aprenent noves metodologies de treball, fent intercanvis culturals, i promovent la creació conjunta de projectes entre infants de diferents llocs del món. Aquests projectes col·laboratius giren sempre al voltant de temàtiques relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).